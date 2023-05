Con il passare degli anni Google è riuscita a rendere il brand Google Pixel molto popolare e puntualmente, in occasione del lancio di ogni nuovo modello, l’attesa tra addetti ai lavori e appassionati Android è molto elevata.

Nonostante il grande successo mediatico degli smartphone di Google, tuttavia, quando si vanno a valutare i dati relativi alle vendite non si può non notare come il colosso di Mountain View abbia non poche difficoltà ad affermarsi sul mercato.

Ebbene sì, nonostante un supporto software costante, le numerose applicazioni e funzionalità esclusive e il rapporto tra qualità e prezzo molto competitivo, gli smartphone Google Pixel non riescono a vendere quanto dovrebbero.

Gli smartphone Google Pixel restano device di nicchia

Un nuovo report targato Statista Consumer Insights non fa altro che confermare le difficoltà di Google per quanto riguarda la vendita dei suoi smartphone.

I Paesi nei quali gli smartphone del colosso di Mountain View sono più diffusi sono l’Australia (con il 5,4% di market share), gli Stati Uniti (con il 4,6% di market share) e il Canada (con il 4,5% di market share).

A seguire troviamo l’India (3,6% di market share), il Regno Unito (3,2% di market share), la Germania (1,9% di market share), la Francia (1,5% di market share) e la Spagna (1,1% di market share).

Capire quale sia la ragione per la scarsa diffusione degli smartphone Google Pixel non è cosa semplice e non può dipendere soltanto dalla decisione del colosso di Mountain View di limitare le vendite ad alcuni Paesi e a determinati canali.

Senza dubbio altri brand investono molto di più in marketing ma anche questo aspetto non riesce a giustificare i numeri delle vendite fatti registrare da Google.

La scorsa settimana è stato lanciato Google Pixel 7a, nuovo modello di fascia media che sembra avere le carte in regola per conquistare tanti utenti. Ci riuscirà?

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 7a