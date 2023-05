La questione della parità di funzionalità e accessori compatibili tra iOS e Android ha sempre alimentato dibattiti tra gli utenti e appassionati di smartphone. Negli ultimi mesi uno degli aspetti che ha suscitato invidia tra gli utenti Android è stato l’esclusivo controller di gioco mobile Backbone One, che fino ad ora era disponibile solo per gli utenti iOS.

Tuttavia, c’è una buona notizia per tutti gli appassionati di giochi Android: Backbone ha finalmente annunciato l’arrivo del suo ambito controller per mobile in versione PlayStation Edition anche per il sistema operativo del robottino verde. Questa novità è stata accolta con entusiasmo dalla community degli utenti Android, che ora hanno l’opportunità di sperimentare il comfort e la precisione di gioco offerti dal controller Backbone One.

Backbone One arriva anche per Android in una versione personalizzata PlayStation

La nuova versione Android del Backbone One – PlayStation Edition sfoggia un design che combina i tratti caratteristici del Backbone One e del DualSense di Sony, il controller ufficiale di PlayStation 5. Mantenendo gli elementi chiave del design originale come gli stick analogici sfalsati, il pulsante Backbone di colore arancione e il pulsante del menu a tre linee, questa edizione speciale si arricchisce con nuovi dettagli che conferiscono un aspetto distintivo e accattivante.

I classici pulsanti A, B, X, Y vengono sostituiti dai simboli tipici della PlayStation – croce, cerchio, quadrato e triangolo – mentre l’iconica colorazione bianca della PlayStation 5 viene ripreso nelle impugnature del controller. Non passa inosservato il logo PlayStation sulla parte posteriore dello stesso; l’aggiunta del connettore USB Type-C, in sostituzione del Lightning, consente un collegamento facile e veloce con il telefono, adattandosi pienamente a tutti gli smartphone Android di recente produzione.

Previous Next Fullscreen

Questo nuovo controller di gioco mobile con licenza ufficiale per PlayStation non si limita a una semplice estetica accattivante: Backbone One – PlayStation Edition offre un’esperienza di gioco versatile e completa, consentendo l’utilizzo con una vasta gamma di servizi e giochi. A differenza di quanto si potrebbe pensare, questo controller non si limita all’uso esclusivo con l’app PS Remote Play, nonostante disponga del marchio PlayStation: sarà infatti possibile utilizzarlo con i giochi scaricati direttamente dal Google Play Store, così come con i titoli in streaming da servizi come Xbox Game Pass Ultimate o NVIDIA GeForce Now.

Un valore aggiunto di questo dispositivo è l’applicazione dedicata di Backbone, che funge da centro nevralgico per l’accesso ai giochi compatibili con il controller. L’app offre anche funzionalità sociali, consentendo agli utenti di condividere le proprie esperienze di gioco e interagire con altri giocatori.

Compatibilità del controller Backbone One – PlayStation Edition

Per quanto riguarda la compatibilità, nell’immagine qui sotto trovate la lista dei dispositivi compatibili con Backbone One – PlayStation Edition. A tal proposito è importante notare che l’elenco fornito è solo a titolo indicativo, in quanto numerosi altri dispositivi sono pienamente compatibili. I requisiti per utilizzare questo accessorio sono semplici: lo smartphone deve essere dotato di una porta USB Type-C e avere installato almeno Android 10 o una versione successiva.

Disponibilità e prezzi del controller Backb0ne One – PlayStation Edition

Il controller Backbone One – PlayStation Edition è disponibile a partire da oggi al prezzo di 119,99 euro ed è già possibile acquistarlo anche in Italia, oltre che negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina, in Europa, in Medio Oriente, in Australia e in Nuova Zelanda. La disponibilità del dispositivo verrà successivamente estesa anche a Giappone, Corea, Taiwan, Hong Kong e Singapore, per soddisfare la crescente domanda di soluzioni di gioco mobile di alta qualità su scala globale.

Il prodotto è disponibile anche su Amazon in due versioni: la classica nera e la PlayStation Edition, oggetto di questo articolo. Se interessati, potete procedere con l’acquisto di una delle due versioni tramite i link presenti qui sotto.

Acquista Backbone One (PlayStation Edition) su Amazon

Acquista Backbone One (versione classica) su Amazon

Potrebbe interessarti anche: PlayStation Direct arriva in italia: shopping diretto e vantaggi esclusivi e PlayStation 5 sotto i 400€? Difficile crederci ma vero, pochi pezzi disponibili