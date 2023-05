Sono giorni ricchi di novità in casa Huawei: dopo aver lanciato in Italia Huawei P60 Pro e MatePad 11″ 2023 e aver annunciato nuovi smartwatch, nuovi notebook, il tablet MatePad Air e il “phablet” Nova Y91, è arrivato il momento di proporre nel nostro Paese un altro nuovo smartphone di fascia media. Si tratta di Huawei Nova 11i, che fa il suo debutto ufficiale in Italia: andiamo a scoprire tutto su di lui, compreso il prezzo di vendita.

Huawei Nova 11i è ufficiale con ampio schermo e batteria da 5000 mAh

Huawei Nova 11i è ufficiale ed è uno smartphone che punta sull’unione di tecnologia e stile: partendo proprio da quest’ultimo punto, il dispositivo eredita il design delle fotocamere Star Ring delle precedenti generazioni, che prende ispirazione dall’immagine di due stelle in orbita nello spazio. Lo schermo è circondato da cornici molto sottili per questa fascia (1 mm), con un rapporto schermo-corpo del 94,9%: questa ottimizzazione dello spazio, unita allo spessore di 8,55 mm e al peso di 193 g, contribuisce a renderlo maggiormente tascabile nonostante l’ampia diagonale del display.

Quest’ultimo offre un pannello LCD da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e frequenza di campionamento fino a 270 Hz, modalità notturna, modalità eBook e Eye Protect. Il cuore dello smartphone è il SoC Qualcomm Snapdragon 680: al suo fianco prendono posto 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. In base a quanto riportato dal produttore, lo spazio messo a disposizione è sufficiente per memorizzare fino a 160 episodi televisivi, 10.000 canzoni o 70 film a risoluzione ultra HD.

Il comparto fotografico di Nova 11i vede protagonista una fotocamera posteriore principale da 48 MP con sensore da 1/2 pollice dotata di tecnologia 4 in 1 per generare pixel da 1,6 μm, compatibile con gli scatti in RAW. Grazie a Super Night Shot 2.0 viene migliorata la resa dei dettagli nei momenti con poca luce e in penombra, per foto luminose e più nitide, anche nei ritratti. AI Snapshot sfrutta un algoritmo di rilevamento del movimento proprietario di Huawei che traccia gli spostamenti in tempo reale regolando la velocità dell’otturatore. La fotocamera anteriore è da 16 MP e supporta la segmentazione dei ritratti e i selfie retroilluminati. Con AI Beauty 5.1 integra algoritmi e funzioni AI che vanno a migliorare i tratti del viso e a levigare la pelle.

Uno dei punti di forza dello smartphone può rivelarsi la batteria, un’unità da 5000 mAh compatibile con la ricarica rapida Huawei SuperCharge Turbo da 40 W (cablata): è in grado di portare la percentuale al 60% in circa 30 minuti, mentre bastano 10 minuti per 12 ore di chiamate, 6 ore di riproduzione video, 2 ore di gioco o 23 ore di riproduzione musicale in locale. A bordo c’è un sistema di protezione a 22 strati.

Ecco la scheda tecnica completa di Huawei Nova 11i:

display LCD da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e touch sampling rate fino a 270 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 680 (4 core basati su Cortex-A73 a 2,4 GHz + 4 basati su Cortex-A53 a 1,9 GHz)

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (apertura f/1.8) e sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP (apertura f/2.2)

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. Bluetooth 5.0, GPS, porta USB Type-C (USB 2.0)

lettore d’impronte digitali laterale, sensore di gravità, bussola, sensore di luminosità

soluzione audio Huawei Histen 8.1

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida Huawei SuperCharge Turbo da 40 W

sistema operativo: EMUI 13 con Huawei Mobile Services e AppGallery

dimensioni e peso: 164,6 x 75,55 x 8,55 mm, 193 g

Lo smartphone arriva sul mercato italiano con la EMUI 13, un software che unisce uno stile minimalista a numerose possibilità di personalizzazione. I widget di servizio permettono di generare rapidamente un widget passando il dito sull’icona di un’app, e con la funzione “swipe-to-access” questi ultimi consentono l’accesso rapido a una vasta gamma di funzionalità. Lato sicurezza, Huawei ha integrato Privacy Center, che consente di scoprire come si comportano le app: raccoglie le informazioni sensibili a cui un’app accede in tempo reale, visualizza i profili di comportamento e fornisce suggerimenti proattivi per la protezione della privacy in caso di app a rischio. Security Center offre poi una percezione del livello di sicurezza del dispositivo: permette di visualizzare lo stato attuale, eseguire scansioni, rimuovere eventuali virus, bloccare comportamenti molesti e protegge automaticamente i pagamenti.

Huawei ha pensato anche agli utenti meno giovani e ha integrato la modalità Senior, che offre sette livelli di regolazione del display con zoom, impostazioni ottimizzate per il touchscreen e aiuta a rimuovere le app dannose e a ridurre il rischio di furto di dati.

Prezzo e uscita di Huawei Nova 11i in Italia

Huawei Nova 11i è disponibile all’acquisto in Italia nelle colorazioni Mint Green e Starry Black al prezzo consigliato di 279,90 euro. Se siete interessati, potete già trovarlo sul Huawei Store con spedizione gratuita ed eventuale rateizzazione in tre mesi.

