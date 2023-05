Android 14 sarà la prossima versione del sistema operativo del robottino verde ed è, attualmente, in fase di sviluppo: da una decina di giorni è stata rilasciata la beta 2, secondo passaggio della seconda fase di questo percorso di sviluppo che culminerà con il rilascio in forma stabile atteso nel corso dell’estate.

Le novità emerse finora sono tantissime ma, gran parte di esse, risulta “invisibile” all’utente finale, dato che i lavori si sono concentrati principalmente sotto al cofano. Non mancano, tuttavia, le novità tangibili: una di esse, molto interessante, è la Registrazione/condivisione parziale dello schermo; la funzionalità è tutt’ora in fase di sviluppo ma grazie al solito Mishaal Rahman possiamo mostrarvi un’anteprima di come funzionerà una volta che verrà implementata all’interno di Android 14.

Android 14: la registrazione dello schermo si evolve

Come molti di voi sapranno, Android offre una funzionalità per la registrazione dello schermo. Al momento, registrando lo schermo viene registrato tutto ciò che compare in sovraimpressione (notifiche incluse) e l’utente può solo scegliere se catturare o meno anche l’audio (dal solo dispositivo, dal solo microfono o da entrambi) o se mostrare i tocchi sullo schermo.

Per quanto si possa trattare di una funzionalità molto utile, specie nel caso in cui l’utente avesse bisogno di assistenza sul proprio dispositivo (magari per mostrare un malfunzionamento software) o desiderasse semplicemente condividere ciò che vede a schermo, attualmente (fino ad Android 13) si tratta di una funzionalità che strizza “poco” l’occhio alla privacy.

In tal senso, e se ne parla da tanto tempo, Android 14 proverà a mettere una pezza a questa problematica introducendo la registrazione/condivisione parziale dello schermo o di una singola app. L’utilità è indubbia: magari, durante una registrazione/condivisione, sullo schermo dello smartphone/tablet potrebbe apparire qualcosa che l’utente non voleva mostrare ai destinatari della registrazione/condivisione.

In soldoni, la finestra di dialogo della registrazione dello schermo includerà un nuovo menu a tendina che consentirà di scegliere tra “Registra l’intero schermo” e “Registra una singola app”: selezionando la seconda opzione, si aprirà una nuova schermata che consentirà di scegliere l’app da registrare/condividere tra le app recenti e l’intero cassetto delle app.

L’interfaccia della funzionalità è già pronta e risulta accessibile sin dalla beta 1 (rilasciata ad aprile). Fino ad oggi, tuttavia, non risultava funzionante.

Ecco un’anteprima della registrazione/condivisione parziale dello schermo

Il solito Mishaal Rahman, tramite il proprio canale Telegram chiamato Mishaal’s Android News Feed, ha condiviso un’anteprima funzionante della nuova funzionalità di Android 14, mettendo in mostra le sue potenzialità.

Accedendo al centro di controllo e selezionando “Registrazione schermo”, sarà possibile scegliere tra “Intera schermata” e “Una singola app”: selezionando la seconda opzione ed effettuando un tap su “Avvia“, verranno mostrate delle app (aperte) tra cui scegliere quella da registrare.

Dal seguente video è possibile vedere tutto il procedimento: inoltre, è possibile apprezzare come, ad un certo punto, sullo smartphone arrivi una notifica Telegram dettaglio che, nella registrazione vera e propria, non dovrebbe essere catturata.

Lo sviluppo della funzionalità è a buon punto

Dal seguente video è invece possibile apprezzare la registrazione parziale “finale”: il video ha catturato esclusivamente l’app e la tastiera, senza mostrare la barra di stato e la notifica ricevuta durante la registrazione.

Ci sono da fare un paio di precisazioni:

Nel caso in cui l’utente abbandoni l’app che sta registrando ma lasci attiva la registrazione, lo smartphone continuerà a registrare una schermata nera; tornando sull’app in questione, la funzionalità riprenderà a registrare ciò che vede. La registrazione non viene interrotta a meno che l’utente non la termini manualmente (abbassando la tendina delle notifiche ed effettuando un tap su “Interrompi”.)

La registrazione parziale dello schermo potrebbe arrivare per tutti già con la beta 3 di Android 14

Insomma, la funzionalità sembra decisamente a buon punto. Questo ci porta a pensare che potremmo vederla già con la prossima versione in anteprima di Android 14, ovvero la beta 3 attesa nel mese di giugno.

La prossima versione in anteprima dovrebbe coincidere, salvo sorprese, con l’inizio della terza fase dello sviluppo del nuovo sistema operativo, ovvero nella fase di stabilità della piattaforma.

A quel punto, Android 14 potrebbe diventare finalmente maturo e per Google sarebbe il momento per le ultime ottimizzazioni prima del rilascio finale (lo scorso anno, con Android 13, avvenne ad agosto), atteso nella seconda parte dell’estate per tutti gli smartphone Pixel compatibili (da Pixel 4a 5G in poi).

