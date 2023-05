Continuiamo a scoprire le varie novità studiate dal team di sviluppatori di Google per migliorare l’esperienza offerta agli utenti con Android 14 e nelle scorse ore ne è emersa un’altra che sembra essere stata “ispirata” da iOS.

Ad avere scoperto questa nuova funzionalità è stato Nail Sadykov, che su Twitter ha anche fornito una dimostrazione di ciò che gli utenti potranno fare con la prossima versione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View.

In pratica, con Android 14 gli utenti avranno la possibilità di sfruttare il sistema di navigazione mentre usano la funzionalità del copia e incolla e ciò significa che sarà possibile prendere una foto o del testo da un’applicazione, aprirne quindi un’altra e incollare il contenuto in essa.

Ecco una dimostrazione pratica della nuova funzionalità studiata dal team di sviluppatori di Google:

Looks like Android 14 will finally let you use system navigation while you’re dragging & drop items.

That is, you can take a photo or text from one app, open another app and drop it there.

(Previously, this was only possible in split screen.)

*Just like on iOS* pic.twitter.com/bolwp3aE6E

— Наиль Садыков (@Nail_Sadykov) May 18, 2023