Il coupon degli edays non è valido solo sugli smartphone Android, come abbiamo avuto modo di scoprire: tra gli altri prodotti in offerta a ottimi prezzi grazie all’extra sconto del 15% abbiamo Samsung Galaxy Watch5 e Samsung Galaxy Watch5 Pro. Vediamo come approfittare della situazione per portarli a casa con ribassi generosi.

Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro in offerta con coupon

Tra gli smartwatch in offerta con il coupon eBay degli edays spiccano sicuramente Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, due tra i prodotti più popolari e riusciti dell’attuale mercato (come testimoniato anche dalla nostra recensione). Le proposte riguardano in particolare i modelli con connettività Bluetooth con cassa da rispettivamente 44 e 45 mm.

Galaxy Watch5 da 44 mm mette a disposizione uno schermo Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,4 pollici a risoluzione 450 x 450 e il SoC Exynos W920 con CPU dual-core, affiancato da 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. La batteria di questa versione è da 410 mAh, decisamente più interessante di quella da 284 mAh integrata nella variante da 40 mm. Galaxy Watch5 Pro condivide gran parte della scheda tecnica, ma sale ulteriormente con la capacità della batteria (590 mAh), offre un design diverso e qualche funzionalità in più (qui per un confronto completo tra le schede tecniche dei due prodotti).

A livello di connettività gli smartwatch Samsung in promozione integrano Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC e GPS. Tra i sensori spicca quello BioActive, che utilizza un unico chip per la gestione di tre sensori (Frequenza cardiaca, Segnale cardiaco elettrico e Analisi dell’impedenza bioelettrica) ed effettua rilevazioni complete di parametri come la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e i livelli di stress. Tra le altre funzionalità supportate da Galaxy Watch5 e Watch5 Pro vale la pena citare l’elettrocardiogramma (ECG), il rilevamento della pressione arteriosa, il rilevamento della temperatura corporea (con tecnologia a infrarossi), la misurazione della composizione corporea, le tante attività fisiche compatibili con Samsung Health e SmartThings, con il quale è possibile controllare i dispositivi intelligenti della casa connessa.

Il modello Pro offre in più i vantaggi offerti dai file GPX e dalla funzione Track Back, grazie alla quale sparisce il timore di perdersi al rientro dall’allenamento o dal percorso. Lato design, il modello più costoso ha un aspetto un po’ più classico e ingombrante, con cassa in titanio e ghiera touch sporgente a protezione dello schermo. Il sistema operativo di entrambi è WearOS Powered by Samsung, con personalizzazione One UI Watch, che risulta compatibile con dispositivi dotati di almeno Android 8.0 Oreo e 1,5 GB di RAM, anche se il meglio lo dà quando connesso a un prodotto Samsung.

Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro sono stati lanciati al prezzo consigliato di rispettivamente 329 euro (44 mm) e 499 euro, ma potete acquistarli su eBay con importanti sconti grazie al coupon MAGGIO23EDAYS, che garantisce un extra ribasso del 15% fino a un massimo di 100 euro. Galaxy Watch5 44 mm è disponibile in versione Graphite a 195,41 euro, mentre Galaxy Watch5 Pro Black Titanium è acquistabile a 263,41 euro. Per arrivare a queste cifre non dimenticate di digitare il coupon nel campo dedicato ai codici promozionali, raggiungibile dopo aver aggiunto uno dei prodotti al carrello. Se siete interessati vi lasciamo ai link per procedere, mentre più in basso (e qui sopra) potete consultare la nostra recensione.

