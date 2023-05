Il team di sviluppatori di Google è costantemente al lavoro per apportare quanti più miglioramenti possibile ai servizi offerti dall’azienda, giusto ieri per esempio abbiamo visto come la società abbia introdotto la scheda con i canali gratuiti anche su Android TV, oppure come si sia impegnata a tutelare maggiormente la sicurezza degli utenti eliminando gli account Google non utilizzati negli ultimi due anni.

Oggi diamo uno sguardo alle novità introdotte in due servizi dell’azienda, Google Drive e Google Home, in particolare alle loro versioni web; vediamo insieme quali sono le novità.

Google Drive si rinnova e testa una nuova homepage sul web

Tramite un post su Twitter, la società ha annunciato l’avvio di una fase di test attualmente limitata ad un ristretto numero di utenti, viene introdotta una nuova home page di Drive sul web che “farà emergere automaticamente i file e le cartelle più rilevanti”.

Google Drive vede l’introduzione di una nuova pagina Home, sopra a Il mio Drive nella barra laterale sinistra, questa si differenzia dalla classica modalità di visualizzazione dei contenuti grazie a due novità: sono presenti due nuovi feed nella parte alta della pagina, “Suggerito” è dove Google Drive offrirà documenti che potrebbero essere rilevanti per l’utente, implementando anche un’apposita colonna “Motivo suggerito” che spiega perché qualcosa è stato consigliato (per esempio se è stato caricato o modificato recentemente un file); ulteriori filtri poi offrono la possibilità di muoversi tra le cartelle e i file.

Il secondo feed introdotto è “Attività” che mette in evidenza file o cartelle recenti con “Richieste di accesso” o “Commenti recenti”. Lo scopo di queste modifiche è aiutare gli utenti a trovare in maniera più semplice e rapida ciò di cui hanno bisogno; non ci sono indicazioni al momento sulle tempistiche di rilascio di tali novità a tutti gli utenti, qualora foste tra i pochi fortunati a poter visualizzare la nuova homepage e non vi piacesse, sappiate che avete comunque facoltà di tornare alla modalità di visualizzazione precedente.

L’azienda aggiorna l’interfaccia web di Google Home, in arrivo novità per le cam Nest

Google Home, applicazione del colosso dedicata alla gestione della smart home, è disponibile anche attraverso un’apposita versione web, la quale consente per esempio agli utenti di visionare le riprese effettuate dalle videocamere di sorveglianza Nest direttamente dal computer, senza dunque necessità di utilizzare lo smartphone.

Si tratta di una funzione molto comoda in diversi frangenti, ma al momento presenta un’importante limitazione: non è possibile infatti ascoltare ciò che viene ripreso, né parlare con un eventuale interlocutore nella ripresa effettuata dalla videocamera.

Google ha però annunciato che a breve verrà rilasciata la possibilità svolgere quanto attualmente non disponibile, dando dunque modo agli utenti di ascoltare e parlare con un interlocutore ripreso dalle proprie videocamere.

L’aggiornamento che introdurrà la modifica di cui sopra, porterà contestualmente altre novità all’app Google Home, verrà per esempio aggiunto un indicatore della batteria migliorato che consentirà di tenere sotto controllo la quantità di energia dei vari campanelli e videocamere; l’app sarà inoltre accessibile da diversi tipi di dispositivi.

Le nuove funzionalità non saranno però implementate su tutti i dispositivi Nest, saranno infatti rese disponibili solo per le videocamere e i campanelli Nest rilasciati nel 2021 o successivamente.

Potrebbe interessarti anche: Google lancia una nuova funzionalità per aiutare chi pensa al suicidio