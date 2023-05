Ognuno di noi possiede almeno un account Google, è la chiave di accesso a tutti i servizi che Big G offre ai propri utenti e ci consente banalmente di poter in primo luogo utilizzare uno smartphone Android; spesso e volentieri ogni utente ha più account Google, che magari utilizza in modi differenti in base alle proprie necessità.

Può capitare di aver registrato diversi account che poi non sono mai stati realmente utilizzati né associati ad un dispositivo, se vi ritrovate in questa casistica sappiate che l’azienda ha deciso di procedere all’eliminazione degli account Google che non vengono utilizzati da due anni.

Google eliminerà gli account che non hanno effettuato accessi negli ultimi due anni

Il colosso di Mountain View sta aggiornando la sua politica di inattività in modo che i vecchi account inutilizzati vengano eliminati a partire dalla fine dell’anno, la motivazione principale di questo cambio di rotta sarebbe riconducibile al tema della sicurezza, gli account inattivi secondo Google hanno maggiori possibilità di essere compromessi perché spesso utilizzano password vecchie o riutilizzate.

La nostra analisi interna mostra che gli account abbandonati hanno almeno 10 volte meno probabilità rispetto agli account attivi di disporre della verifica in due passaggi. Ciò significa che questi account sono spesso vulnerabili e, una volta che un account viene compromesso, può essere utilizzato per qualsiasi cosa, dal furto di identità a un vettore per contenuti indesiderati o addirittura dannosi, come lo spam.

A partire dalla fine dell’anno in corso dunque, Google procederà alla graduale eliminazione degli account inattivi e dei relativi contenuti, rendendo al contempo non più fruibili l’indirizzo email, i messaggi di Gmail, gli eventi del calendario, Drive, Documenti e altri file di Workspace, nonché i backup di Google Foto.

Come detto l’intero processo avrà un decorso graduale, l’azienda partirà dagli account creati e mai utilizzati, premurandosi di inviare “più notifiche nei mesi precedenti l’eliminazione, sia all’indirizzo e-mail dell’account sia all’e-mail di recupero (se ne è stata fornita una)“; non tutti gli account saranno coinvolti dalle manovre di pulizia decise dalla società, non risentiranno di questo processo gli account gestiti da un’azienda o da una scuola, così come gli account con dei video caricati su YouTube (visto che alcuni video potrebbero avere una rilevanza storica per la piattaforma).

Per mantenere un account Google attivo è sufficiente espletare una delle seguenti attività:

Leggere o inviare un’e-mail (come visualizzare un avviso di inattività)

Utilizzare Google Drive

Guardare un video su YouTube

Scaricare un’app dal Google Play Store

Utilizzare Ricerca Google

Utilizzare Accedi con Google per accedere a un’app o un servizio di terze parti

Avere un dispositivo Android connesso all’account

Se dunque anche voi doveste avere qualche vecchio account Google inutilizzato da tempo e non voleste perdere i relativi dati in esso contenuti, vi conviene effettuare una delle attività previste entro la fine dell’anno, così da scongiurare la definitiva eliminazione da parte dell’azienda.

