Gli auricolari wireless sono diventati compagni indispensabili nella vita quotidiana, sia per ascoltare musica che per gestire chiamate in mobilità. Tra i migliori sul mercato, Samsung Galaxy Buds2 Pro (presenti nell’immagine di copertina) si distinguono per le loro prestazioni e la qualità del suono; tuttavia, la casa sudcoreana ha deciso di spingersi oltre, annunciando un nuovo aggiornamento che migliora ulteriormente la funzione Ambient Sound e aggiunge altre caratteristiche legate all’accessibilità, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’accessibilità.

Samsung Galaxy Buds2 Pro diventano più personalizzabili

Il nuovo aggiornamento delle Samsung Galaxy Buds2 Pro porterà importanti migliorie alla funzione Ambient Sound. Gli utenti potranno scegliere tra cinque livelli di amplificazione, due in più rispetto all’attuale offerta, permettendo una personalizzazione ancora più accurata dell’esperienza audio. Inoltre, sarà possibile regolare la gamma di toni dell’Ambient Sound, con un range che va da morbido a chiaro e con cinque incrementi disponibili per affinare ulteriormente le impostazioni.

Parallelamente alle novità legate all’Ambient Sound, Samsung introdurrà anche la possibilità di regolare il bilanciamento dell’audio, consentendo di spostare il suono tra il canale sinistro e quello destro. Questa funzionalità, oltre a essere utile per tutti gli utenti, è stata pensata in particolare per migliorare l’accessibilità delle Samsung Galaxy Buds2 Pro, in linea con la Giornata mondiale della consapevolezza dell’accessibilità.

Han-gil Moon, Master e responsabile dell’Advanced Audio Lab, MX Business di Samsung Electronics, ha commentato la novità con queste parole:

Siamo entusiasti di presentare agli utenti la nuova funzione di accessibilità migliorata delle Galaxy Buds2 Pro in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’accessibilità. Samsung continuerà a lavorare per aiutare ogni utente a sperimentare il miglior audio possibile sempre e ovunque con le sue Galaxy Buds2 Pro

L’aggiornamento, previsto per essere rilasciato nelle prossime settimane, sarà compatibile con le Samsung Galaxy Buds2 Pro e richiederà un dispositivo in grado di eseguire l’applicazione Galaxy Wearable (Samsung Gear). Come sottolineato dalla stessa azienda, è importante precisare, tuttavia, che gli auricolari non sono destinati a essere utilizzati come dispositivi medici.

L'aggiornamento, previsto per essere rilasciato nelle prossime settimane, sarà compatibile con le Samsung Galaxy Buds2 Pro e richiederà un dispositivo in grado di eseguire l'applicazione Galaxy Wearable (Samsung Gear).

