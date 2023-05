Come probabilmente avrete visto, questa settimana sono stati presentati ufficialmente POCO F5 e POCO F5 Pro, due nuovi smartphone Android di fascia media che puntano a conquistare gli utenti appassionati di tecnologia che non vogliono esagerare con la spesa. Se siete interessati ad acquistarli, sappiate che avete ancora qualche ora di tempo per portarveli a casa con le offerte di lancio disponibili su Amazon.

POCO F5 e POCO F5 Pro in offerta lancio su Amazon

POCO F5 e F5 Pro sono due prodotti che condividono solo parte della scheda tecnica e che risultano piuttosto diversi per quanto concerne il design. Entrambi risultano sostanzialmente la versione globale di dispositivi venduti già da qualche tempo in Cina, rispettivamente Redmi Note 12 Turbo e Redmi K60, dai quali riprendono sia specifiche tecniche sia aspetto estetico.

POCO F5 Pro è il modello più potente dei due, come del resto il nome già suggerisce: a bordo prende posto il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm, affiancato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e da 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1. Il display è AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione WQHD+, refresh rate fino a 120 Hz, vetro Gorilla Glass 5 e lettore d’impronte digitali integrato, mentre il comparto fotografico è composto da quattro sensori: sul retro c’è la tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 16 MP integrata tramite foro nello schermo.

Non mancano connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, infrarossi, porta USB Type-C, doppio speaker e certificazione IP53. La batteria ha una capacità di 5160 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 67 W e la ricarica wireless a 30 W.

POCO F5 offre anch’esso un display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e vetro Gorilla Glass 5, ma in questo caso a risoluzione Full-HD+ e senza lettore d’impronte integrato (che è laterale). Il suo cuore è sempre Qualcomm, ma è uno Snapdragon 7+ Gen 2 a 4 nm, affiancato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1. A bordo troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP, oltre a una fotocamera frontale da 16 MP (con foro nello schermo). Lato connettività offre tutto quello presente sul modello Pro, con l’aggiunta della porta per il jack audio da 3,5 mm. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 67 W.

Entrambi gli smartphone POCO vengono proposti con la MIUI 14 for POCO, una versione del sistema operativo personalizzata in alcuni elementi rispetto alla “classica” MIUI, per distinguerla da quella dei prodotti Xiaomi.

POCO F5 e POCO F5 Pro sono proposti a prezzi consigliati che partono da rispettivamente 429,90 euro e 579,90 euro, ma grazie alle offerte di lancio disponibili anche su Amazon (qui per quelle del sito ufficiale) potete risparmiare fino a 100 euro. Se non ci saranno cambiamenti o proroghe, le proposte saranno valide solo fino al 16 maggio.

