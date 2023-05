Nella giornata di oggi, Xiaomi ha presentato i nuovi POCO F5 e POCO F5 Pro. Si tratta di due nuovi smartphone Android di fascia media che, come da tradizione del brand POCO, arrivano sul mercato con un rapporto qualità/prezzo molto interessante e reso ancora più vantaggioso dall’offerta lancio. In via promozionale, infatti, i nuovi smartphone POCO saranno acquistabili a prezzo scontato fino al prossimo 16 maggio. Grazie a questa promozione ci sono fino a 120 euro di sconto rispetto al listino sui due nuovi smartphone di POCO. Ecco i dettagli completi in merito all’0fferta ora disponibile sullo store di Xiaomi:

POCO F5 e F5 Pro: ecco l’offerta lancio dello storage ufficiale

Sia il POCO F5 che il POCO F5 Pro sono disponibili in offerta lancio (fino al prossimo 16 maggio). La promozione consiste in uno sconto netto rispetto al prezzo di listino dei due smartphone. Partiamo da POCO F5 Pro, smartphone dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, garanzia di prestazioni di livello assoluto. Per la fase di lancio sono disponibili le seguenti offerte:

POCO F5 Pro 8 GB + 256 GB in offerta a 479,90 euro invece di 579,90 euro

in offerta a invece di 579,90 euro POCO F5 Pro 12 GB + 256 GB in offerta a 499,90 euro invece di 629,90 euro

in offerta a invece di 629,90 euro POCO F5 Pro 12 GB + 512 GB in offerta a 549,90 euro invece di 649,90 euro

Per chi vuole spendere qualcosa in meno, senza rinunciare a tanta potenza grazie alla spinta del nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, c’è la possibilità di puntare sul POCO F5. Lo smartphone è protagonista delle seguenti offerte:

POCO F5 8 GB + 256 GB in offerta a 379,90 euro invece di 429,90 euro

in offerta a invece di 429,90 euro POCO F5 12 GB + 256 GB in offerta a 399,90 euro invece di 479,90 euro

Come anticipato in precedenza, le promozioni lancio saranno accessibili, esclusivamente tramite il sito ufficiale accessibile dal link qui di seguito, fino al prossimo 16 di maggio.

Per tutti i dettagli sulle schede tecniche dei nuovi smartphone di POCO potete fare riferimento all’articolo seguente:

