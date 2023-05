MIUI 14, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Xiaomi, continua a diffondersi sul mercato e nelle scorse ore è sbarcata su Xiaomi Mi 10 e sugli smartphone della serie POCO F5, presentati ufficialmente proprio oggi.

MIUI 14 sbarca su Xiaomi Mi 10

Iniziando da Xiaomi Mi 10, l’atteso aggiornamento che porta su tale smartphone MIUI 14 e Android 13 inizia ad essere segnalato anche sui modelli commercializzati nel nostro Paese.

L’update in questione ha un “peso” di 3,9 GB e porta il firmware alla versione 14.0.3.0TJBMIXM, introducendo la nuova release dell’interfaccia personalizzata di Xiaomi, sulla quale il team di sviluppatori del colosso cinese ha lavorato duramente al fine di renderla più veloce e leggera (anche attraverso l’eliminazione del tanto odiato bloatware).

Tra le sue novità non mancano miglioramenti per quanto riguarda la privacy e la sicurezza e un notevole potenziamento dell’interconnessione tra i tanti dispositivi dell’ecosistema di Xiaomi.

POCO F5 e F5 Pro si aggiornano subito

Nemmeno il tempo di essere presentati ufficialmente e per gli smartphone della serie POCO F5 è già arrivato il momento del primo update.

Nelle scorse ore, infatti, il team di sviluppatori del produttore asiatico ha dato il via al rilascio di un aggiornamento con il quale il software viene portato alla versione 14.0.6.0TMREUXM.

L’update in questione ha un “peso” di 451 MB e può contare sulle patch di sicurezza di aprile 2023.

Con questo aggiornamento non dovrebbero essere implementate nuove funzionalità ma soltanto ottimizzazioni generali e la risoluzione di qualche bug, in modo da garantire a coloro che decideranno di acquistare POCO F5 e POCO F5 Pro già nei primi giorni di disponibilità un’esperienza piacevole e matura.

Ed a tal proposito, vi ricordiamo che fino al 16 maggio la nuova serie di POCO sarà in offerta con prezzi a partire da 379 euro per il modello base e da 479 euro per quello Pro. Se desiderate approfittarne, potete sfruttare i seguenti link:

Acquista POCO F5 e F5 Pro sul sito ufficiale

Acquista POCO F5 su Amazon

Acquista POCO F5 Pro su Amazon

