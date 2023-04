Nella giornata odierna Google annuncia una novità in arrivo per il sistema operativo dedicato agli smartwatch Wear OS 3, contestualmente dallo store del colosso sparisce un cinturino dedicato a Pixel Watch.

Wear OS 3 vi farà vedere chi suona alla porta

L’anteprima pubblica di Google Home, applicazione del colosso per la gestione della smart home, integra una funzionalità molto attesa dagli appassionati, si tratta della possibilità di vedere, direttamente dall’orologio, chi suona alla propria porta.

Il test della nuova funzione verrà esteso a dispositivi come Google Pixel Watch e Samsung Galaxy Watch5, e sostituirà la classica notifica testuale con un’immagine ripresa dalla telecamera smart.

In queste fasi il supporto non è completo come quello disponibile sugli smartphone, dove è possibile visualizzare una GIF o addirittura un video completo, ma si limita a restituire all’utente un’unica immagine, comunque sufficiente per sapere chi suona alla porta di casa.

La società specifica che test iniziale includerà solo le videocamere e i campanelli Google Nest rilasciati nel 2021 o successivamente e non è dato sapere al momento se verranno aggiunti altri dispositivi intelligenti in futuro (anche se con l’emergere del nuovo standard Matter è lecito presumere che la nuova funzione possa beneficiare di una compatibilità più ampia).

Come detto la nuova funzione è disponibile in anteprima pubblica e potrebbe essere rilasciata per tutti in occasione dell’evento Google I/O del 10 maggio prossimo venturo.

Google rimuove dallo store un cinturino per Pixel Watch

Durante il lancio di Google Pixel Watch l’azienda presentò contestualmente due cinturini metallici, con i quali gli utenti avrebbero potuto personalizzare l’estetica del proprio smartwatch, nello specifico un cinturino Metal Links e un cinturino Metal Mesh.

Il primo dei due è ancora presente sullo store statunitense dell’azienda, mentre il secondo (come fanno notare i colleghi di 9to5Google) è sparito dallo store del colosso; si tratta di un cinturino metallico in stile “milanese”, realizzato con un’iconica maglia in acciaio inossidabile con anse in stile che sporgono dalla cassa e chiusura magnetica.

Teoricamente disponibile in un’unica taglia e tre colorazioni, Champagne Gold, Matte Black e Polished Silver, il cinturino non è più visualizzabile sul sito dell’azienda e la pagina dove era presente rimanda ora alla pagina principale dello store.

Non è chiaro il perché di questa decisione, l’azienda potrebbe aver riscontrato qualche problema di progettazione in fase avanzata o la domanda da parte degli utenti potrebbe essere stata troppo limitata per giustificarne la realizzazione e commercializzazione, oppure ancora potrebbe trattarsi solo di un errore momentaneo occorso allo store di Google.

