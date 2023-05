Dopo Pokémon Go e Pikmin Bloom, Niantic rilascia oggi Peridot, il suo nuovo gioco basato sulla realtà aumentata annunciato lo scorso anno.

Peridot riprende l’idea del Tamagotchi riproponendola in una veste al passo con i tempi grazie a tecnologie come la realtà aumentata e l’intelligenza artificiale.

I Dot sono infatti delle creature domestiche di fantasia come i Pokémon che il giocatore dovrà adottare e accudire per stabilire un legame simile a quello che si instaura con un animale da compagnia.

Ogni Dot possiede un DNA unico generato da un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale che lo rende un compagno speciale fatto apposta per il giocatore denominato “Custode”.

Peridot è un simulatore di animali da compagnia virtuali

Le creature magiche sono incuriosite dall’ambiente e sono capaci di appisolarsi sul divano di casa e scoprire oggetti nascosti a seconda di dove il giocatore si avventura con il proprio Dot che può apparire nel mondo reale insieme al suo Custode.

I Custodi possono collaborare tra loro per far nascere una nuova generazione di Dot e diversificare la specie con esemplari geneticamente unici, con la possibilità di combinare e tramandare tratti rari alle future generazioni di Peridot.

Peridot è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali. Per l’installazione è sufficiente Android 7.0 o versioni successive, tuttavia Niantic fa sapere che il gioco è ottimizzato per gli smartphone di fascia alta e che i tablet non sono supportati. A seguire trovate il trailer e il badge per reperire il gioco nel Play Store di Google.

