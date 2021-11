Pikmin Bloom è un gioco basato sulla realtà aumentata sviluppato da Niantic in collaborazione con Nintendo in cui dovrete aiutare i simpatici Pikmin a sbocciare e fiorire per tenere traccia dei vostri ricordi.

Lo scopo è perseguibile semplicemente camminando, in quanto i passi compiuti contribuiranno a far crescere le piantine da cui provengono le creature che potranno essere raccolte quando saranno diventate abbastanza grandi e cresciute nello zaino fioriera.

Pikmin Bloom è la nuova avventura AR di Niantic

Camminando è possibile far sbocciare i fiori e quindi raccogliere i petali che nascono sulle teste dei vostri Pikmin e disseminarli mentre camminate per lasciare splendide scie fiorite lungo il percorso. La sera sarà possibile scoprire il numero di passi compiuti, il percorso fatto e guardare le foto scattate durante la giornata.

Pikmin Bloom include sette tipi di Pikmin da conoscere, ognuno dei quali è dotato di caratteristiche uniche. Ad esempio, alcuni possono volare, mentre altri sono incredibilmente forti. Quando i funghi bloccano il passaggio potete mandare la vostra squadra di Pikmin alla carica per aprire un varco. Da notare che l’app Google Fit deve essere installata e le relative autorizzazioni attivate affinché il gioco possa tracciare accuratamente i vostri passi.

Pikmin Bloom è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali per ottenere oggetti di gioco e chiede le autorizzazioni per l’accesso a posizione, fotocamera, microfono, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive, tuttavia è consigliato un dispositivo con almeno 2 GB di RAM e supporto per la realtà aumentata di Google. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store.

