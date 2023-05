Google Opinion Rewards accoglie in Italia una funzione dedicata alle ricevute, che abbiamo conosciuto qualche anno fa a partire dagli Stati Uniti. Si tratta di una nuova funzione per il momento disponibile solo per un numero ristretto di utenti che consente di caricare le ricevute degli eventuali acquisti presso gli ultimi negozi visitati: vediamo come funziona.

Ancora più premi con Google Opinion Rewards e le ricevute

Per chi non lo sapesse, Google Opinion Rewards è un’app gratuita scaricabile dal Google Play Store o dall’App Store che consente di guadagnare qualche euro rispondendo a saltuari messaggi direttamente dallo smartphone (Android o iOS). Questi soldi possono poi essere utilizzati per effettuare acquisti Google Play, ad esempio di app e giochi (ce ne sono spesso in offerta). Per ricevere più credito è possibile abilitare la cronologia delle posizioni dalle impostazioni della stessa applicazione: in tal caso Google utilizzerebbe le informazioni sulla posizione per fare domande sui luoghi visitati.

Per ottenere ancora più credito premio è possibile caricare le ricevute dei negozi visitati negli ultimi 7 giorni, ma solo con la cronologia delle posizioni attiva. Come si può vedere negli screenshot qui in basso, nella schermata principale inizia a fare capolino ad alcuni utenti la voce dedicata alle ricevute. All’interno della sezione vengono mostrati alcuni dei negozi visitati di recente che supportano le ricevute di Google Opinion Rewards: caricando quelle di eventuali acquisti effettuati si può ricevere del credito.

Come fa sapere Google nella pagina dedicata, solo un limitato numero di utenti può attualmente partecipare al programma. Nell’attesa è possibile tenere aggiornata l’app Google Opinion Rewards all’ultima versione rilasciata sul Play Store seguendo il badge qui sotto.

