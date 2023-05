Alcuni componenti chiave di Android possono essere aggiornati indipendentemente dal sistema operativo, in modo che Google possa fornire aggiornamenti delle funzionalità e correzioni di sicurezza in modo più tempestivo e per molti più dispositivi.

L’ultimo componente che in futuro potrebbe essere aggiornato in modo indipendente dal sistema operativo è la funzionalità NFC.

La funzionalità NFC potrebbe aggiornarsi in modo indipendente su Android 15

Analizzando il codice sorgente del progetto Android Open Source, l’editor Mishaal Rahman ha trovato una stringa che dimostra chiaramente che Google sta lavorando per trasformare lo stack NFC in un modulo Mainline, in modo che possa essere aggiornato in modo indipendente dal sistema Android.

Questo consentirebbe a Google di intervenire rapidamente in caso di problemi con la funzionalità NFC, piuttosto che dover attendere che i produttori distribuiscano gli aggiornamenti.

Tuttavia l’informatore ritiene improbabile che questo possa accadere già con Android 14 e si aspetta che la novità verrà introdotta con Android 15 il prossimo anno.

Google lavora ad Android 14 da diverso tempo e anche Samsung si sta preparando ad accogliere l’importante aggiornamento. Ecco come Google e Samsung renderanno più piacevole Android 14.

