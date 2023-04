In attesa dell’arrivo dei nuovi Galaxy Watch6, che saranno sul mercato nel corso della seconda metà del 2023, si interrompe la crescita di Samsung sul mercato smartwatch. La casa coreana registra una riduzione della quota di mercato nel corso del quarto trimestre del 2022 rispetto al terzo trimestre, periodo caratterizzato dal lancio dei Galaxy Watch5. Samsung torna sotto il 10% di market share.

I dati di Counterpoint confermano il ruolo di primo piano di Apple, che nel quarto trimestre dello scorso anno ha rinnovato la gamma Apple Watch, e evidenziano come Huawei si stia avvicinando a Samsung, con l’obiettivo di portare a segno un sorpasso nei prossimi mesi. Fuori classifica Google che, con il suo Pixel Watch, ricopre ancora un ruolo di secondo piano nel settore. Ecco i dati completi.

Si riduce la quota di mercato di Samsung sul mercato smartwatch: i dati del quarto trimestre del 2023

Samsung torna sotto quota 10% per quanto riguarda il market share del settore smartwatch: la casa coreana, infatti, si ferma all’8% nel corso del quarto trimestre del 2022 nonostante il lancio dei Galaxy Watch5 avvenuto nel trimestre precedente (chiuso con un ottimo 12% di market share) e la grande diffusione del Galaxy Watch4, divenuto lo smartwatch di riferimento del mercato WearOS grazie ad un netto calo di prezzo seguito al lancio della quinta generazione.

I dati di Counterpoint confermano come Samsung continui a viaggiare tra il 7% ed il 14% di market share, senza riuscire ad avvicinare Apple, saldamente al comando del mercato, praticamente da sempre, ma conservando la seconda posizione. La casa coreana mantiene un vantaggio sulle dirette concorrenti, riuscendo a confermarsi come il punto di riferimento del settore, almeno per quanto riguarda le alternative agli Apple Watch.

Bisogna sottolineare, in ogni caso, che, dopo un terzo trimestre complicato, Huawei ha registrato una decisa accelerazione. L’azienda punta a superare Samsung e nel quarto trimestre del 2022 ha raggiunto un market share del 7%, fermandosi di poco sotto alla casa coreana. Nel corso dei prossimi mesi, quindi, Huawei potrebbe portare a segno il sorpasso, superando Samsung per smartwatch spediti, nel primo e/o nel secondo trimestre dell’anno in corso. La gamma di indossabili di Huawei continua ad essere aggiornata. Se con gli smartphone l’azienda non può più tenere testa alle rivali, con smartwatch, smartband e cuffie, invece, le cose vanno molto meglio.

A completare la Top 5 del mercato smartwatch troviamo l’indiana Noise e il brand Imoo, appartenente al gruppo BBK che comprende OPPO, OnePlus, Vivo e Realme. In questo caso, il market share è, rispettivamente, del 5% e del 3%. Si tratta di dati in netto calo rispetto ai trimestri precedenti ma comunque sufficienti a garantire la conquista del quarto e del quinto posto nella classifica di spedizioni sul mercato smartwatch per il quarto trimestre del 2023.

Da segnalare una quota di mercato al minimo, per gli ultimi due anni, secondo le rilevazioni di Counterpoint, per gli altri brand. La voce “Others” si ferma al 34%, in calo sia rispetto ai mesi precedenti che nel confronto anno su anno (nel quarto trimestre del 2021 era ad 37%). In questa categoria rientra anche Google con il suo Pixel Watch che ha avuto un impatto marginale sul mercato.

In questo caso, per farsi largo sul mercato, c’è ancora tanta strada da fare per Google che dovrà migliorare la rete di distribuzione, raggiungendo più mercati in via ufficiale, e magari incrementare la gamma di dispositivi, in modo da poter tener testa a Huawei e Samsung. Staremo a vedere quali saranno le strategie future dei vari brand per il settore smartwatch che, inevitabilmente, continuerà ad essere dominato ancora per molto tempo da Apple.

