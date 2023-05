Dopo un periodo di indisponibilità, torna acquistabile su Amazon lo smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro, e lo fa con un’offerta interessante che fa scendere il prezzo di listino di 200 euro. Vediamo come potete portarvi a casa il dispositivo Wear OS con il 40% di sconto.

200 euro di sconto su Amazon per Samsung Galaxy Watch5 Pro

Samsung Galaxy Watch5 Pro è uno dei modelli di smartwatch con Wear OS più interessanti sul mercato. Presentato la scorsa estate insieme al fratello minore Galaxy Watch5, mette a disposizione un hardware di livello, affiancato da un design piuttosto “classico” ma curato. Uno dei suoi punti di forza è costituito dalla batteria, che offre 590 mAh: una capacità decisamente più intrigante rispetto a quella del modello “base”, che si ferma a 284 mAh sulla versione da 40 mm e a 410 mAh su quella da 44 mm.

Galaxy Watch5 Pro dispone di una cassa da 45 mm con display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,4 pollici a risoluzione 450 x 450 (330 ppi). Il SoC è l’Exynos W920 dual core ed è affiancato da 1,5 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna. A livello di connettività, escludendo quella LTE che è riservata al modello più costoso e non oggetto dell’offerta di quest’oggi, abbiamo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n dual band, Bluetooth 5.2, NFC (per i pagamenti con Samsung Pay e non solo) e GPS. Tanti i sensori a bordo, tra cui quello BioActive, che utilizza un unico chip per la gestione di tre sensori, il sensore per la temperatura corporea, l’accelerometro, il giroscopio, il barometro, il sensore geomagnetico e quello per la luminosità. Rispetto al modello normale dispone della funzione Track Back, utile per indicare il percorso di rientro dopo l’allenamento.

Il sistema operativo è Wear OS Powered by Samsung, con personalizzazione One UI Watch. A bordo tutte le funzionalità che ci si aspetterebbe da un prodotto di questo tipo, con in più il sensore Samsung BioActive, introdotto per la prima volta sulla generazione precedente e qui migliorato: è in grado di sfruttare un unico chip per la gestione di tre sensori (Frequenza cardiaca, Segnale cardiaco elettrico e Analisi dell’impedenza bioelettrica). Lo smartwatch può effettuare rilevazioni di parametri come frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue e di stress; offre la funzione elettrocardiogramma (ECG), il rilevamento della pressione arteriosa, della temperatura corporea, la misurazione della composizione corporea e tanto altro. Non tutte le funzionalità sono compatibili con gli smartphone non Samsung.

Samsung Galaxy Watch5 Pro è stato lanciato al prezzo consigliato di 499 euro (versione Bluetooth), ma oggi potete acquistarlo in offerta su Amazon a 299 euro con spedizione compresa (venduto e spedito da Amazon, eventualmente con consegna in un giorno). Lo sconto del 40% è valido solo sulla colorazione Black Titanium. Se siete interessati potete seguire il link qui sotto, mentre più in basso potete consultare la nostra recensione.

Acquista Samsung Galaxy Watch5 Pro in offerta

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Watch5 Pro