Benessere Digitale è un’applicazione che consente di monitorare in modo molto preciso quanto e come si utilizza lo smartphone ogni giorno, in quanto offre un quadro completo delle abitudini digitali con statistiche, grafici, tempo speso e distribuzione all’interno delle app sul dispositivo, così da permettere all’utente di diventare consapevole di eventuali abusi o abitudini malsane.

Samsung ha recentemente rilasciato un aggiornamento per l’app Benessere digitale e l’update sembra aver rimosso una funzionalità.

L’app Benessere Digitale perde la funzionalità “Walking Monitor”

La versione 4.1.01.9 dell’app Benessere digitale non è accompagnata da un registro delle modifiche aggiornato, ma sembra che questo aggiornamento abbia rimosso la funzionalità “Walking Monitor” che mostrava agli utenti quanto tempo hanno trascorso utilizzando i loro smartphone mentre camminavano.

La funzionalità “Walking Monitor” non sembra essere stata spostata, come accaduto per le modalità Focus e Bedtime, ma pare che sia stata rimossa completamente dalla One UI.

È possibile che Samsung abbia rimosso questa funzionalità solo temporaneamente, tuttavia può anche essere che l’azienda si sia resa conto che non la stavano usando in molti.

Per ora non abbiamo una spiegazione ufficiale del motivo per cui “Walking Monitor” non è più presente nell’app Benessere digitale, ma ulteriori informazioni potrebbero emergere prossimamente.

