È il momento giusto per acquistare qualche prodotto dal catalogo di Amazon Warehouse, ora chiamato Amazon Seconda mano. Tra i tanti prodotti resi dagli utenti di Amazon, infatti, è facile trovare delle occasioni davvero imperdibili, con sconti reali rispetto ai prodotti nuovi. Per un breve periodo di tempo, inoltre, è possibile beneficiare di uno sconto extra di 5 euro per gli acquisti di prodotti usati e rivenduti come nuovi, con tanto di garanzia, su Amazon Seconda mano. Ecco i dettagli della nuova offerta Amazon appena lanciata sullo store.

Amazon regala 5 euro di sconto sul prossimo acquisto di prodotti di Seconda mano

Visitando il link che trovate a fine articolo potrete verificare la vostra idoneità con la nuova promozione Amazon Seconda mano. L’offerta consente di ottenere uno sconto extra di 5 euro (per un ordine minimo di almeno 20 euro) sui prodotti di Amazon Warehouse ovvero sui prodotti resi dagli utenti e rivenduti da Amazon, con la possibilità di beneficiare della garanzia del venditore oltre che del reso gratuito, esattamente come avviene per gli acquisti di nuovi prodotti.

La nuova promozione è valida solo per gli utenti selezionati da Amazon e non per tutti gli account (in linea di massima, chi ha effettuato di recente un acquisto di un prodotto Amazon Warehouse potrebbe non essere idoneo con la promozione). L’offerta sarà attiva per pochi giorni. Per verificare l’idoneità e riscattare il buono sconto di 5 euro potete utilizzare il link qui di sotto (assicurandovi di aver effettuato il login con il vostro account).

>> Verifica l’idoneità alla promozione Amazon Seconda mano qui <<