Se state cercando un nuovo robot tutto in uno, in grado di aspirare e lavare, allora potreste dare un’occhiata su Amazon perché c’è in offerta Roborock S7 Pro Ultra. Il robot è compatibile con Google Home (e quindi Assistant), Amazon Alexa e Siri, ed è il successore completo del modello S7, rispetto al quale può vantare una nuova stazione integrata veramente automatica e una potenza di aspirazione decisamente maggiore (pari a più del doppio).

Roborock S7 Pro Ultra in offerta su Amazon con sconto di 250 euro

Roborock S7 Pro Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione di scarica intelligente per la raccolta automatica della polvere, il riempimento automatico dell’acqua e la pulizia automatica del mop. La stazione è dotata del più recente metodo di svuotamento con sacchetti da 2,5 litri e può essere pulita anche ogni 7 settimane. Il serbatoio dell’acqua è da 3 litri e consente di pulire fino a 300 metri quadrati.

S7 Pro Ultra offre una potenza di aspirazione di 5100 Pa (più del doppio di quella dei modelli S7 e S6 MaxV) ed è in grado di rimuovere facilmente polvere e sporco grazie a una pressione costante di 600 g e 3000 passaggi al minuto di pulizia sonica. La spazzola di gomma non teme inoltre il problema dei capelli aggrovigliati. La ricarica della batteria avviene il 30% più rapidamente rispetto ai predecessori.

Il prodotto Roborock si concentra molto anche sulla componente smart: è in grado di creare muri virtuali e aree proibite, salvando fino a 4 mappe in tre dimensioni attraverso l’app Roborock, disponibile gratuitamente sul Google Play Store. Quest’ultima consente di creare routine personalizzate per la casa (per impostare orari diversi per le varie zone da pulire, ad esempio) e di avere accesso a comandi vocali, compatibili con Google Home, Alexa e Siri.

Roborock S7 Pro Ultra è stato lanciato al prezzo consigliato di 1099 euro con stazione di ricarica e di scarico inclusa, ma grazie all’offerta proposta su Amazon in queste ore potete portarvelo a casa con uno sconto di 250 euro, a 849 euro. La spedizione è gratuita ed è gestita da Amazon. Se siete interessati all’acquisto o volete anche solo dare un’occhiata, potete seguire il link qui in basso:

>>Acquista Roborock S7 Pro Ultra in offerta<<

Informazione Pubblicitaria

