Abbiamo tutti ben presente la One UI, interfaccia proprietaria con cui Samsung personalizza l’aspetto grafico e l’esperienza d’uso dei propri dispositivi, questa è disponibile non solo per gli smartphone e i tablet Galaxy, ma anche per gli smartwatch dell’azienda nella versione Watch.

Entro fine anno, Google dovrebbe rilasciare la nuova versione del sistema operativo dedicato agli smartwatch, ovvero Wear OS 4 e, alcuni orologi di Samsung, beneficeranno contestualmente anche della nuova versione One UI 5 Watch.

Questi smartwatch Samsung riceveranno la One UI 5 Watch basata su Wear OS 4

Abbiamo appena visto come Samsung abbia anticipato, almeno in parte, quelle che saranno le novità introdotte dalla nuova One UI 5 Watch, l’interfaccia proprietaria si concentrerà prevalentemente su alcuni aspetti dell’esperienza utente come sonno, forma fisica e sicurezza; nello specifico dovremmo aspettarci una migliore comprensione degli schemi di sonno, un ampliamento delle funzionalità legate al fitness e un sistema SOS aggiornato.

Quali saranno gli smartwatch del colosso che riceveranno la nuova interfaccia? È lecito presumere che gli orologi attualmente mossi da Wear OS 3 riceveranno la futura versione 4 insieme alla personalizzazione dell’azienda One UI 5 Watch, ovvero Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro.

Questi però non saranno gli unici dispositivi dell’azienda a ricevere l’aggiornamento di interfaccia, la futura serie Galaxy Watch6, che dovrebbe essere annunciata nella seconda metà dell’anno, dovrebbe giungere sul mercato con Wear OS 4 e One UI Watch 5 pronti all’uso, o nella peggiore delle ipotesi poco tempo dopo il lancio, dipende da quando Google rilascerà la nuova versione del sistema operativo dedicato agli smartwatch.

La versione beta della One UI 5 Watch dovrebbe essere disponibile per gli utenti di Watch4 e Watch5 entro la fine del mese, anche se al momento Samsung non ha rilasciato informazioni precise riguardo ai paesi in cui sarà possibile eseguire il beta test; non mancheremo di tenervi aggiornati.

