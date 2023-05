A margine dell’evento di presentazione di iliadbusiness, la prima offerta di Iliad dedicata esclusivamente ad aziende e Partite IVA, Benedetto Levi, Amministratore Delegato della divisione italiana dell’operatore francese ha dichiarato che presto saranno disponibili le eSIM targate Iliad.

Sebbene non venga fornita una tempistica precisa, il quarto operatore italiano raggiungerà presto gli avversari TIM, Vodafone e WINDTRE, mettendo a disposizione dei clienti la possibilità di optare per una SIM virtuale.

Le eSIM di Iliad arriveranno presto

Il futuro della telefonia mobile passa anche per le eSIM, delle vere e proprie SIM che, a differenza di quelle “fisiche” che sono dotate di un chip, sfruttano un circuito integrato saldato nel dispositivo stesso sul quale vengono configurate.

In Italia, queste stanno timidamente prendendo piede (il loro arrivo nel Bel Paese risale al 2019) e, attualmente, tre dei quattro operatori principali (TIM, Vodafone, WINDTRE) e alcuni operatori virtuali (Spusu, ViaNova, Coopvoce e Very Mobile) sono gli unici a venderle.

Presto, però, anche Iliad sarà della partita. A dare la notizia è stato l’AD dell’operatore francese, Benedetto Levi, durante la sessione di Q&A svoltasi al termine dell’evento di lancio della nuova offerta iliadbusiness.

D’altronde, per l’operatore non sarebbe una totale novità visto che, restando all’interno del gruppo, Free Mobile (controparte francese di Iliad) offre già ai propri clienti la possibilità di scegliere una eSIM, dalla fine del 2020.

Come dicevamo in apertura, non vi sono ancora tempistiche precise circa l’introduzione sul mercato italiano delle eSIM a marchio Iliad ma non mancheremo di aggiornarvi nel momento in cui la questione diventasse ufficiale.

