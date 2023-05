Tramite il suo account ufficiale Instagram, Amazfit ha annunciato il nuovo ChatFacer per ZeppApp. Il nuovo generatore di quadranti WatchFace per smartwatch Amazfit GTR 4 fa leva sull’intelligenza artificiale per generarli tramite comandi vocali o digitati.

L’IA integrata è in grado di riconoscere i comandi vocali o digitati per creare l’immagine di sfondo per lo smartwatch che può essere personalizzata modificando il layout del widget, in modo da offrire all’utente la massima personalizzazione.

Il nuovo Zepp ChatFacer di Amazfit crea WatchFace con l’intelligenza artificiale

Per il momento il nuovo generatore di quadranti supportato dall’IA è accessibile negli USA dove è possibile provare il nuovo Zepp ChatFacer iscrivendosi all’iniziativa. Per vedere la funzionalità in azione e per ottenere maggiori informazioni sul nuovo ChatFacer è possibile consultare il post su Instagram.

Gli smartwatch Amazfit GTR 4 e GTS 4 sono disponibili in Italia dalla fine di settembre 2022 insieme alla versione più compatta Amazfit GTS 4 Mini da noi recensito.

Inoltre, dal mese scorso è disponibile anche il nuovo Amazfit GTR Mini, uno smartwatch compatto, discreto e con tutto ciò che serve. Ecco la nostra recensione.

