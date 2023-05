Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta su Google Pixel Watch le patch di sicurezza di maggio 2023.

I possessori del primo smartwatch del colosso di Mountain View non devono aspettarsi rivoluzioni da questo aggiornamento, in quanto il suo changelog, pubblicato sul sito di supporto, non lascia spazio a dubbi, non facendo riferimento ad altre novità:

L’aggiornamento software di maggio 2023 include le ultime patch di sicurezza per gli utenti di Pixel Watch.

Il nuovo software è contraddistinto dalla sigla RWDA.230114.013 e il rilascio è già stato avviato a livello globale ma, così come precisa il team di Google, l’implementazione continuerà durante la prossima settimana in fasi (a seconda dell’operatore e del dispositivo).

Ad ogni modo, non appena l’update sarà effettivamente disponibile, gli utenti riceveranno un’apposita notifica.

In arrivo un’interessante novità per Google Pixel Watch

Sempre a proposito di Google Pixel Watch, pare che gli sviluppatori del colosso di Mountain View stiano preparando una nuova funzione At a Glance per lo smartwatch con il supporto di Google Assistant.

Allo stato attuale, Google Assistant è un semplice assistente vocale che può essere avviato tramite la hotword “Ehi Google”, premendo il tasto laterale o un’apposita complicazione sullo schermo.

Nella versione 1.5.67.x di Google Assistant per Wear OS sono stati scovati dei riferimenti su delle nuove “proactive_complications”, descritte altrove come “At a Glance”, che per funzionare richiedono che l’assistente del colosso di Mountain View sia configurato.

At a Glance dovrebbe mostrare le informazioni sulle condizioni meteo e quanto manca ad eventi futuri in programma, il tutto con un formato che sembra simile a quello delle previsioni meteo giornaliere introdotte sui telefoni Google Pixel lo scorso anno.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa nuova funzionalità sarà effettivamente rilasciata per i possessori di Google Pixel Watch, ai quali non resta altro da fare che avere pazienza.