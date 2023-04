Mancano ancora alcuni mesi alla presentazione ufficiale della serie Google Pixel 8 ma in Rete i prossimi smartphone di fascia alta del colosso di Mountain View continuano ad essere al centro di un costante flusso di indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le loro principali caratteristiche.

Nelle scorse ore un nuovo contributo per chi attende di scoprire cosa potranno offrire Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro è arrivato da Revegnus, che su Twitter si è occupato in particolare di Google Tensor G3.

Le ultime voci sulla serie Google Pixel 8

Per la nuova generazione di punta della serie Google Pixel il colosso di Mountain View ha deciso di continuare sulla strada già intrapresa negli ultimi anni, optando per un processore realizzato in casa: stiamo parlando di Tensor G3.

In particolare, Google parte da una CPU di Samsung (probabilmente Exynos 2300), per apportare poi delle personalizzazioni che possano consentire al processore di adattarsi alla perfezione alle esigenze dei suoi smartphone.

Ebbene, a dire di Revegnus Google Tensor G3 potrà contare sulle seguenti caratteristiche:

ARM Cortex-X3 MP1 con frequenza massima di 3.3 GHz

ARM Cortex-A715 MP4 con frequenza massima di 2.6 GHz

ARM Cortex-A510 MP4 con frequenza massima di 2.2~2.3 GHz

Stando al leaker, Google Tensor G3 (realizzato con tecnologia a 4 nm) dovrebbe essere più potente di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ossia quello che è attualmente il processore migliore tra quelli disponibili.

Ricordiamo che, sulla base di quanto è emerso sino a questo momento, Google Pixel 8 dovrebbe poter contare su un display da 6,16 pollici mentre per il modello Pro Google avrebbe deciso di puntare su uno schermo da 6,7 pollici ed entrambi dovrebbero vantare anche un sensore ad ultrasuoni per il riconoscimento delle impronte digitali, un nuovo sensore fotografico e ovviamente Android 14.

Per la presentazione ufficiale ci sarà da avere pazienza sino all’autunno ma siamo certi che nei prossimi mesi non mancheranno tante altre indiscrezioni a farci compagnia.