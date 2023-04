C’è molta attesa da parte della community di appassionati per i prossimi smartphone pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 potrebbero arrivare prima del previsto quest’anno, considerando la presunta anticipazione dell’evento Galaxy Unpacked nel mese di luglio. Al di là delle indiscrezioni riguardo le caratteristiche dei dispositivi in questione, oggi giungono nuove voci secondo le quali l’azienda avrebbe intenzione di aumentare notevolmente la produzione del pieghevole a conchiglia.

Abbiamo visto in diverse occasioni come il settore degli smartphone pieghevoli sia in rapida ascesa, andando probabilmente nel prossimo futuro a trainare l’intero settore mobile, lo dimostrano anche i vari dispositivi lanciati da diversi brand che a colpi di novità si danno battaglia in un campo dove, fino a poco tempo fa, le uniche alternative valide erano quelle proposte da Samsung.

L’azienda coreana sembra avere parecchia fiducia nelle proprie possibilità e sembra altresì intenzionata ad anticipare le tempistiche di commercializzazione dei suoi prossimi pieghevoli, forse anche per distaccarsi quanto più possibile dalla presentazione di alcuni dispositivi dei competitor che potrebbero oscurare i propri.

Given that the production estimates for the Z Flip 5 for July 2023 are about double that of the Z Flip 4 in 2022, it is very likely that they are launching earlier this year which would be a good move to create distance with the iPhone 15 launch.

