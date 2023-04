Non siamo ancora a metà strada tra l’evento Samsung Unpacked invernale, vetrina tramite cui Samsung ha presentato al mondo i propri smartphone flagship della serie Galaxy S23, e l’evento Samsung Unpacked estivo, occasione in cui il colosso sudcoreano svelerà al mondo la nuova generazione di smartphone pieghevoli ma non solo.

A parte Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, dovrebbero essere presentati anche i tablet Android della serie Galaxy Tab S9 ma anche la nuova generazione di smartwatch con Wear OS della gamma Galaxy Watch6 e, anche se un po’ in dubbio, nuove cuffie della serie Galaxy Buds. L’interesse è alto e, stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’evento possa svolgersi in anticipo rispetto alle previsioni: scopriamo quando e, soprattutto, perché.

Samsung potrebbe avere fretta di svelare i nuovi pieghevoli

Il mercato degli smartphone pieghevoli sta (lentamente e finalmente) iniziando ad accendersi, con i primi seri concorrenti che provano a mettere i bastoni tra le ruote al colosso sudcoreano, attuale dominatore (quasi) incontrastato del segmento, che dovrebbe correre ai ripari per cercare di non perdere la posizione dominante.

Il presunto imminente annuncio del Google Pixel Fold (atteso al Google I/O 2023 di inizio maggio) da un lato, gli attesi pieghevoli di Motorola dall’altro e il possibile rientro nella bagarre dei produttori cinesi, potrebbero far sì che Samsung decida di giocare d’anticipo, andando presentare le proprie novità un po’ prima rispetto alle tempistiche a cui siamo abituati per non dare troppo respiro alla concorrenza.

Secondo quanto riportato dal portale specializzato Sammobile, infatti, pare che l’evento estivo Samsung Unpacked 2023 possa svolgersi già a fine luglio, nel periodo compreso tra il 25 e il 27 luglio (nel mezzo della settimana) considerando la prassi adottata dal produttore sudcoreano.

Certo, nonostante si tratti comunque di un paio di settimane d’anticipo rispetto alla canonica metà di agosto, non è sicuramente un lasso di tempo tale da sconvolgere gli equilibri.

Cosa aspettarci dal prossimo Samsung Unpacked?

Come anticipato in apertura, il Samsung Unpacked estivo del 2023 dovrebbe essere la vetrina per il lancio di tantissimi prodotti.

Partiamo dalle certezze: queste sono rappresentate dai Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, le nuove iterazioni, rispettivamente, del pieghevole a libro e del pieghevole a conchiglia. I due smartphone sono già al centro dei rumor da molte settimane e pare che il produttore sudcoreano stia cercando nuovamente di spingere sull’acceleratore dal punto di vista dell’innovazione tecnologica, dopo un anno di relax (i Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 sono molto simili ai predecessori).

A parte i nuovi pieghevoli, sono molto alte le quotazioni per i Galaxy Watch6, successori dei Galaxy Watch5, riuscitissimi smartwatch con Wear OS (personalizzato, come sugli smartphone, dalla One UI); la nuova generazione, come suggerito dai recenti rumor, potrebbe far registrare un gradito ritorno.

Andando oltre, da alcune settimane sono sempre più insistenti le voci secondo cui al Samsung Unpacked estivo del 2023 potremmo conoscere anche i nuovi tablet di punta di casa Samsung, ovvero Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra; il colosso sudcoreano è solito aggiornare la propria gamma di tablet ogni 18 mesi e, considerando che i Galaxy Tab S8 sono stati annunciati nel febbraio del 2022, le tempistiche combacerebbero appieno.

Infine, sembra che possa esserci spazio anche per la nuova generazione di cuffie true wireless, ovvero le Samsung Galaxy Buds3, e per la nuova generazione di Samsung Galaxy SmartTag.

Insomma: la carne al fuoco sembra tanta ma mancano ancora circa tre mesi all’ipotetica data in cui dovrebbe svolgersi il tanto atteso Samsung Unpacked 2023 estivo. Nelle prossime settimane, sicuramente, emergeranno ulteriori dettagli sui piani di Samsung per l’evento che ci aiuteranno a fare chiarezza sulla situazione e sull’effettivo lancio di tutti questi prodotti.

