Un tris di smartphone Nokia protagonista nelle offerte disponibili su Amazon in queste ore: si parte da Nokia X30 5G e si scende di prezzo verso Nokia X10 5G e Nokia G11 Plus, smartphone che, come abbiamo visto, sta ricevendo proprio in questi giorni l’aggiornamento ad Android 13. Andiamo a scoprire i prezzi proposti dal sito per questi tre prodotti.

Nokia X30 5G, X10 5G e G11 Plus in offerta su Amazon

Il trio di smartphone Android di Nokia prova ad accontentare gli utenti alla ricerca di un prodotto di fascia media, medio-bassa e bassa: Nokia X30 5G è quello più costoso e completo, visto il prezzo di listino al lancio di 549,99 euro, mentre gli altri due sono dedicati a chi vuole spendere meno, con prezzi di lancio di 249,99 euro (Nokia X10 5G) e 169,99 euro (Nokia G11 Plus). Procediamo però con ordine.

Nokia X30 5G è stato presentato lo scorso settembre come uno smartphone particolarmente ecologico grazie al telaio in alluminio riciclato al 100% e al retro in plastica riciclata al 65%. A livello di specifiche tecniche spiccano lo schermo AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 90 Hz, lettore d’impronte integrato e vetro Gorilla Glass Victus, e il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G affiancato da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (nella versione in offerta). Sul retro integra una doppia fotocamera con ottiche Zeiss, composta da un sensore principale PureView da 50 MP con pixel binning 4 in 1 e OIS, e da un sensore ultra-grandangolare da 13 MP con FoV di 123°. Per i selfie c’è il sensore da 16 MP, inserito in un piccolo foro nello schermo.

Lato connettività si tratta di un prodotto piuttosto completo, grazie a 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, infrarossi, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. La batteria è da 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W (il caricabatterie non è incluso nella confezione). A disposizione anche la certificazione IP67 contro acqua e polvere. Altra peculiarità del prodotto è la politica 3+3+3: HMD Global offre 3 anni di garanzia, 3 aggiornamenti del sistema operativo (è uscito con Android 12) e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Scendendo con prezzo e caratteristiche, su Amazon c’è in offerta Nokia X10 5G, un prodotto con qualche mese in più sulle spalle dotato di ampio display da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ e SoC Qualcomm Snapdragon 480, con supporto alla connettività 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS e NFC. La versione in promozione può contare su 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 512 GB con microSD). A livello fotografico ci sono in tutto cinque sensori: sul retro abbiamo una fotocamera principale da 48 MP, accompagnata da una ultra grandangolare da 5 MP e da due sensori da 2 MP (macro e per la profondità), mentre frontalmente prende posto una fotocamera da 8 MP. La batteria è da 4470 mAh.

Chi vuole spendere ancora meno può dare un’occhiata a Nokia G11 Plus, uno smartphone presentato la scorsa estate con display da 6,5 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate di 90 Hz e SoC Unisoc T606, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 512 GB con microSD). In questo caso la connettività arriva fino al 4G, ma non mancano VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS, NFC, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. Tre le fotocamere: sul retro un sensore principale da 50 MP e un sensore per la profondità da 2 MP, frontalmente un sensore da 8 MP. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica a 18 W.

Nokia X30 5G, Nokia X10 5G e Nokia G11 Plus sono stati lanciati al prezzo consigliato di rispettivamente 549,99 euro, 249,99 euro e 169,99 euro, ma potete acquistarli in offerta su Amazon a cifre più intriganti: il primo è in sconto a 449 euro nella colorazione Blue, il secondo a 179,90 euro nella colorazione Green e il terzo a 129,99 euro nelle colorazioni Grey e Blue. Se siete interessati potete procedere seguendo i link qui in basso:

