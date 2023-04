Prima dell’avvento degli smartphone eravamo tutti abituati ad utilizzare una tastiera fisica sui cellulari, con il progredire della tecnologia poi hanno iniziato a diffondersi diverse soluzioni, in grado di conciliare uno schermo di dimensioni maggiori con una tastiera qwerty. Blackberry è probabilmente il nome più iconico del settore mobile quando si parla di tastiere fisiche ma, complice l’aumento di dimensioni dei display dei dispositivi, l’azienda non ha fatto una bella fine, vedendo gli utenti preferire sempre più le tastiere virtuali a quelle fisiche sui propri dispositivi.

Molti però utilizzano la tastiera virtuale per mancanza di alternative, ad oggi infatti è raro trovare uno smartphone degno di questo nome dotato di una tastiera fisica; tutto questo però potrebbe cambiare in futuro grazie ai ricercatori del Future Interfaces Group (FIG) della Carnegie Mellon University.

La tastiera fisica potrebbe tornare sugli smartphone, anche se in maniera diversa

I ricercatori menzionati in apertura stanno sviluppando una soluzione chiamata Flat Panel Haptics, descritta in un documento presentato alla conferenza ACM CHI sui fattori umani nei sistemi informatici ad Amburgo, in Germania.

Semplificando quanto più possibile, vengono utilizzate delle pompe elettroosmotiche incorporate (EEOP) per far apparire temporaneamente i pulsanti sui display OLED di uno smartphone, i display verrebbero posizionati sopra le pompe elettroosmotiche per aiutare a formare una protuberanza che sarebbe abbastanza grande da consentire all’utente di distinguere i vari pulsanti.

La nuova tecnologia è ancora allo stato embrionale, ma l’idea è quella di riuscire a far apparire i pulsanti in diverse situazioni che potrebbero richiedere l’utilizzo di una tastiera fisica; inutile dire come non ci siano tempistiche precise sulla conclusione del progetto, ma si tratta di uno studio particolarmente interessante che nel futuro, con le dovute implementazioni e aggiustamenti, potrebbe finalmente portare qualcosa di nuovo e innovativo nel settore mobile, da troppo tempo ormai arenato e privo di particolari novità.

