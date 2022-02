Brutte notizie per tutti coloro che speravano in una rinascita di BlackBerry: le notizie circolate a inizio mese sul fallimento del progetto di OnwardMobility di riportare in auge il glorioso marchio canadese hanno trovato una triste conferma.

L’azienda aveva annunciato di essere al lavoro su nuovi smartphone business a marchio BlackBerry già nel 2020, non riuscendo a presentarne nessuno durante il 2021 ma indicando il 2022 come anno X per il lancio di un nuovo BlackBerry dotato di tastiera fisica e di connettività 5G. Da allora, solo ritardi e nessun nuovo aggiornamento al riguardo.

Niente nuovi smartphone Blackberry

Tramite un comunicato pubblicato sulla home del proprio portale e rivolto a follower, sostenitori e partner, OnwardMobility ha messo fine alle velleità, rendendo ufficiali le voci che sostenevano la non realizzabilità del progetto.

“Vogliamo ringraziare tutti voi per l’enorme supporto che ci avete dato sin dal lancio di OnwardMobility. Tuttavia, è con grande tristezza che annunciamo la chiusura di OnwardMobility e che non procederemo oltre con lo sviluppo di uno smartphone ultra-sicuro con tastiera fisica. Non si tratta di una decisione presa a cuor leggero o in fretta. Condividiamo la vostra delusione per questa notizia e vi assicuriamo che questo non è il risultato per cui abbiamo lavorato e sperato.”

Questo era un estratto del comunicato pubblicato dalla OnwardMobility sul proprio portale: esso, comunque sia, non sorprende più di tanto perché alla fine di Gennaio, infatti, BlackBerry aveva ceduto il proprio portfolio brevetti sui dispositivi mobili per 600 milioni di dollari, revocando, di fatto, la licenza di utilizzo del marchio alla stessa OnwardMobility. Probabilmente questa mossa si è rivelata essere semplicemente il colpo di grazia per le ambizioni di OnwardMobility.

Chi sognava il ritorno di BlackBerry o chi semplicemente aspettava un nuovo smartphone dotato di tastiera fisica, sarà dunque costretto a mettersi l’anima in pace.

Da non perdere: Migliori smartphone Android: la classifica del mese