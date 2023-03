Samsung ha lanciato il suo primo tracker di oggetti all’inizio del 2021 e oggi possiamo farci un’idea di quando la società potrebbe lanciare una nuova versione di Samsung Galaxy SmartTag.

Nel frattempo una nuova indiscrezione rivela qualcosa riguardo la fotocamera principale del futuro smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold5.

Un nuovo Samsung Galaxy SmartTag entro la fine dell’anno?

Secondo SamMobile il colosso sudcoreano lancerebbe il tracker Galaxy SmartTag di seconda generazione nel terzo trimestre del 2023.

Al momento non sono noti quali miglioramenti Samsung introdurrebbe nel nuovo prodotto, ma le aree più logiche da migliorare dovrebbero essere la loro portata wireless, il volume del segnale acustico e le misure di sicurezza avanzate per impedire il tracciamento non autorizzato.

Stando a quanto riportato Samsung Galaxy SmartTag di nuova generazione verrebbe probabilmente svelato insieme ai dispositivi indossabili di prossima generazione di Samsung, tra i quali Samsung Galaxy Buds 3 e Samsung Galaxy Watch 6 e durante lo stesso evento l’azienda potrebbe svelare anche i suoi smartphone pieghevoli di nuova generazione Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5.

Samsung aggiornerà la fotocamera principale di Galaxy Z Fold5?

Samsung probabilmente aggiornerà molti aspetti del suo futuro smartphone pieghevole Galaxy Z Fold5, tuttavia l’azienda potrebbe sorvolare sulla fotocamera principale.

Secondo quanto riferito dal noto informatore Ice Universe, Samsung Galaxy Z Fold5 non adotterebbe l’impressionante sensore ISOCELL HP2 da 200 MP di Samsung poiché sarebbe “impossibile”.

Il leaker non spiega perché ciò sarebbe impossibile, ma se così fosse Samsung Galaxy Z Fold5 utilizzerebbe presumibilmente la stessa fotocamera principale ISOCELL GN3 da 50 MP del predecessore Galaxy Z Fold4, mentre il sensore ISOCELL HP2 da 200 MP che ha debuttato con Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe rimanere un’esclusiva di questo dispositivo per tutto l’anno.

