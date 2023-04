Google sta lavorando per cercando di rendere le impostazioni di sistema come la piazza principale per la gestione dei dati dell’utente su Android, implementando sempre più funzioni attualmente reperibili attraverso pezzi di varie app.

L’ultimo esempio in ordine temporale è emerso poche ore fa, dalla più recente versione in anteprima dei Google Play Services: pare che in futuro, le impostazioni di sistema guadagneranno una nuova sezione “Timeline“, una sorta di cronologia degli spostamenti molto simile a quella che attualmente offre Google Maps.

La cronologia delle posizioni sarà presto parte delle impostazioni di sistema su Android

Come suggerito da Nail Sadykov del canale Telegram chiamato Google News | En, con l’ultima versione in anteprima, i Google Play Services nascondono i preparativi per una nuova pagina che verrà presto aggiunta alle impostazioni di sistema degli smartphone Android.

Questa pagina, che verrà aggiunta al percorso “Impostazioni > Geolocalizzazione > Servizi di geolocalizzazione” si dovrebbe chiamare (almeno in lingua inglese) “Timeline” e, sebbene risulti ancora in fase di sviluppo, ci consente di fare alcune ipotesi sul suo funzionamento, che dovrebbe essere molto simile alla “Cronologia degli spostamenti” di Google Maps (anche se potrebbe essere totalmente indipendente da essa).

Giusto per contestualizzare, la cronologia degli spostamenti di Google Maps è una funzionalità facoltativa (l’utente deve effettivamente attivarla per poterla sfruttare) che salva tutti i luoghi visitati e gli spostamenti effettuati dall’utente quando ha con sé il proprio smartphone (o gli altri dispositivi) collegato al proprio account Google; essa consente così di “tornare indietro nel tempo” e verificare, magari, quale fosse il ristorante di una cena o quale fosse un punto di interesse visitato qualche tempo addietro.

Tornando al presente, dunque, l’aggiunta di una funzionalità del genere all’interno delle impostazioni di sistema, renderebbe questa applicazione ancora più completa, svincolando ulteriori informazioni dall’utilizzo di altre app (pur sviluppate dalla stessa Google).

Come si presenta la nuova pagina “Timeline” nelle impostazioni

Accedendo alla pagina, verremo accolti dalla descrizione “Crea mappe personalizzate delle tue visite, percorsi e viaggi su ciascuno dei tuoi dispositivi. Può anche aiutarti a personalizzare le tue esperienze su Google”.

Effettuando un tap su “Ulteriori informazioni” al momento non succede nulla. Sotto all’immagine rappresentativa, poi, sono presenti le quattro sottosezioni:

La tua cronologia

Allo stato attuale, effettuando un tap su questa voce non succede nulla. Stando al nome, pare sensato supporre che sia la porta per accedere all’intera cronologia degli spostamenti salvata all’interno dell’account Google (o alla cronologia degli spostamenti di Google Maps). Esporta dati della sequenza temporale

Consente di creare e salvare una copia dei dati della sequenza temporale dal dispositivo corrente come file “location-history.json”. Elimina dati timeline

Consente di eliminare la cronologia delle posizioni del dispositivo corrente. Backup crittografato

Attualmente apre la pagina delle impostazioni “Gestione attività” dell’account Google (raggiungibile al percorso “Impostazioni > Geolocalizzazione > Servizi di geolocalizzazione > Cronologia delle posizioni Google“).

La funzionalità è ancora un “work in progress”

Come anticipato, è chiaro che questa nuova funzionalità “Timeline” sia ancora in fase di sviluppo e non è ancora disponibile per nessuno che abbia installato sul proprio smartphone l’ultima versione dei Google Play Services, anche qualora fosse la più recente versione in anteprima.

A proposito, per verificare di avere installato l’ultima versione disponibile dell’app, vi basterà effettuare un tap sul badge sottostante che rimanda alla pagina dell’app sul Google Play Store.

La funzionalità potrebbe semplicemente rendere la cronologia delle posizioni più facile da gestire e decisamente più “privata” di quanto non fosse in passato.

Se la cronologia degli spostamenti venisse davvero disaccoppiata da Google Maps e dall’account Google, rimanendo annidata nel dispositivo, è possibile che altre app possano collegarsi più facilmente ad essa per personalizzare ulteriormente l’esperienza utente. Solo il tempo ci dirà come si evolveranno le cose, poiché ci sono molti dati da condividere e le preoccupazioni lato privacy degli utenti da affrontare.

Tuttavia, va segnalato che recentemente Google ha fatto qualcosa di simile con i dati sulla salute grazie al suo servizio Health Connect (Connessione salute) che sarà integrato direttamente in Android 14; è lecito attendersi che, anche con la cronologia delle posiziooni, possa essere fatta un’operazione del genere.

