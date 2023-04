Dopo aver visto questa mattina alcune modifiche apportate da Google alla versione web di Drive, diamo ora uno sguardo ad un piccolo restyling grafico della versione web di Maps.

Di recente abbiamo visto il colosso introdurre alcuni miglioramenti alla versione per Android per quanto riguarda la gestione del segnaposto e, un paio di giorni fa, le novità in arrivo per l’esplorazione dei parchi nazionali. Ora Google ha modificato leggermente l’interfaccia grafica della versione di Maps disponibile sul web.

Google Maps riceve una nuova barra laterale sul web

Diverse segnalazioni sono apparse anche sul web, la funzione dovrebbe essere già disponibile per tutti gli utenti, quindi non dovreste avere difficoltà nel visualizzarla.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, Google ha aggiunto una nuova barra laterale nella versione web di Maps, contenente due sole voci: Salvati e Recenti.

Cliccando sulla prima voce, si aprirà un menù grazie al quale avrete accesso ai vostri Elenchi (con anche un apposito pulsante dedicato alla creazione di nuovi elenchi), ai luoghi Etichettati, a quelli Visitati e alle Mappe create. Nella sezione Recenti verranno invece visualizzati i luoghi per i quali è stata recentemente effettuata una ricerca.

Insomma con questa modifica Google tenta di rendere più pratico ed intuitivo l’utilizzo di Maps sul web, anche se in realtà non sembra che la novità introdotta sia poi particolarmente utile.

