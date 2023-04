Il mercato degli smartphone pieghevoli si sta allargando e i modelli sono sempre più numerosi e di vari marchi, tra cui Samsung, OPPO, Motorola, Huawei e Vivo: proprio quest’ultima ha lanciato qualche giorno fa il suo Vivo X Fold2, che costituisce la nuova generazione del pieghevole “a libro”. Ebbene, oggi abbiamo la possibilità di scoprire più da vicino il nuovo smartphone grazie a un video teardown.

I segreti di Vivo X Fold2, smontato completamente

Vivo X Fold2 è il terzo smartphone pieghevole della gamma dopo il modello di prima generazione e Vivo X Fold+, una sorta di modello intermedio con miglioramenti sotto al cofano. È stato presentato la scorsa settimana in buona compagnia, insieme a Vivo X Flip (con formato a conchiglia in stile Galaxy Z Flip4 e OPPO Find N2 Flip) e al tablet Vivo Pad 2, ed è il primo pieghevole a poter contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Grazie a WekiHome possiamo dare un’occhiata più da vicino al nuovo smartphone: il video qui sotto è perfetto per i più curiosi e include un completo teardown del prodotto, che mostra tutti i componenti interni. Il filmato include anche qualche sample fotografico e dei benchmark, che mostrano cosa è in grado di fare il dispositivo per quanto riguarda foto e “forza bruta”. Il video parte con l’apertura della cover posteriore in pelle e prosegue con la rimozione del pannello esterno (un AMOLED 21:9 Full-HD+ da 120 Hz di refresh rate): proseguendo possiamo scoprire tutti i “segreti” del dispositivo, compresa la bobina per la ricarica wireless (da 50 W) e la cerniera, migliorata e più resistente rispetto alla precedente generazione.

Nella parte finale del video possiamo anche ammirare il rimontaggio di Vivo X Fold2, che torna in vita nel giro di pochi istanti con un po’ di time-lapse. Se siete curiosi e volete dare uno sguardo sotto al cofano del nuovo smartphone pieghevole, vi lasciamo al filmato in questione. Il dispositivo è per ora disponibile solo in Cina, e le possibilità di vederlo in Italia non sono particolarmente elevate, purtroppo. Ci potremo consolare con Google Pixel Fold? Lo sapremo probabilmente durante il Google I/O del 10 maggio.

