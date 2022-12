Novità importanti da vivo. L’azienda cinese, infatti, ha annunciato il lancio, in queste ore, del nuovo iQOO 10 Pro, top di gamma della serie iQOO, a cui si affianca anche il nuovo vivo X Fold+, smartphone pieghevole di ultima generazione con cui il brand punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista in un settore in continua crescita come quello dei dispositivi con display pieghevole. Vediamo, quindi, tutte le caratteristiche dei nuovi smartphone Android svelati oggi da vivo:

iQOO 10 Pro: un flagship completo con ricarica rapida da 200 W

Partiamo dall’interessante iQOO 10 Pro, smartphone che va ad arricchire la lunga serie di dispositivi top di gamma con sistema operativo Android arrivati sul mercato nel corso del 2022. Alla base del progetto c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, oramai garanzia di prestazioni elevatissime in tutti i contesti di utilizzo. Il SoC viene supportato da varie combinazioni di RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1 con un massimo di 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage.

C’è anche il chip V1+, sviluppato direttamente da vivo, che, lavorando in combinazione al processore principale, promette una marcia in più sia nel gaming che nell’imaging. Lo smartphone può contare su di un display E5 Samsung AMOLED da 6,78 pollici di diagonale con risoluzione di 3200 x 1440 pixel, refresh rate massimo di 120 Hz, supporto LTPO e luminosità massima di 1500 nit.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica FlashCharge da 200 W. Per una carica completa sono sufficienti 10 minuti. Stando ai dati forniti da vivo, l’utilizzo della ricarica rapida non riduce in modo significativo la capacità della batteria. Dopo 1.600 cicli di ricarica, infatti, la batteria potrà garantire ancora l’80% della sua carica originale.

C’è anche il supporto alla ricarica wireless da 50 W e al Reverse Charging. Il comparto fotografico include un sensore principale GN5 da 50 Megapixel (f/1.88, 23mm, 1/1.57”, 1μm, FDAF) con stabilizzatore Gimbal, un sensore ultra-grandangolare fisheye da 150° con risoluzione 50MP e Autofocus e un teleobiettivo per ritratti da 14.6 MP con OIS e zoom ottico 3x. Il nuovo iQOO 10 Pro pesa poco più di 215 grammi ed arriva sul mercato con Android 12 e Origin OS Ocean.

Per il momento, il nuovo iQOO 10 Pro resterà in esclusiva per il mercato cinese ma alcune sue tecnologie, come la ricarica da 200 W, sono destinate ad arrivare anche in Europa nel prossimo futuro.

vivo X Fold+: la proposta del brand per il settore degli smartphone con display pieghevole

La seconda novità per la gamma vivo della giornata di oggi è rappresentata dal nuovo vivo X Fold+, appena svelato in Cina. Il nuovo smartphone pieghevole di casa vivo sarà, per il momento, un’esclusiva del mercato cinese. A gestire il funzionamento del dispositivo troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 che viene supportato da 12 GB di memoria RAM e da 256/512 GB di storage.

C’è anche una batteria da 4.720 mAh di capacità che, rispetto al modello precedente, garantisce un aumento della durata della batteria di oltre il 20%. C’è anche il supporto alla FlashCharge da80 W via cavo e da 50 W in modalità wireless. Per una carica completa via cavo sono sufficienti 35 minuti mentre per la ricarica wireless servono 53 minuti. Lo smartphone arriva sul mercato con un esclusivo caricabatterie al nitruro di gallio (GaN) con doppia presa USB-C.

Il focus del progetto del nuovo smartphone di vivo è rappresentato, senza dubbio, dai display. All’interno troviamo un display AMOLED da 8,03 pollici con risoluzione di 2160 x 1916 pixel. All’esterno, invece, c’è un display AMOLED da 6,53 pollici con risoluzione di 2520 x 1080 pixel. Entrambi i display sono a 120 Hz. Da notare che, sul display interno, è possibile aprire fino a due finestre in primo piano, utilizzare fino a quattro app contemporaneamente con la visualizzazione a doppia finestra in modalità split screen.

Gli utenti potranno tenere in background fino a 12 finestre. C’è anche il supporto alla Modalità Relatore che permette di visualizzare nella parte inferiore dello schermo le note mentre nella parte superiore viene visualizzata una presentazione PowerPoint con la possibilità di riprodurre in modalità wireless su uno schermo esterno il contenuto della presentazione. Il comparto fotografico, co-ingegnerizzato con ZEISS, comprende ben 6 fotocamere.

Ci sono due camere frontali da 16 Megapixel e quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 50 Megapixel con OIS, sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel ed anche una fotocamera periscopica con zoom ottico 5x e digitale 60x, con stabilizzazione ottica dell’immagine. Il nuovo smartphone, come evidenziato in precedenza, arriva in esclusiva sul mercato cinese.

