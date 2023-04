Presentato ufficialmente nel mese di agosto dello scorso anno in coppia col modello della linea Fold, Samsung Galaxy Z Flip4 5G è stato ed è tuttora un eccellente rappresentante della sotto-categoria degli smartphone pieghevoli nel formato a conchiglia e adesso è stato lanciato dal produttore in due nuove colorazioni ufficiali Bespoke Limited Edition.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G: nuove Bespoke Edition

Al pari dei suoi predecessori, Samsung Galaxy Z Flip4 5G è uno smartphone pieghevole che punta tanto sullo stile — oltre che sulla possibilità di avere un display dalle dimensioni classiche in un corpo che si richiude in un formato decisamente più compatto — e lo si evince chiaramente dalle numerose colorazioni proposte — Graphite, Bora Purple, Pink Gold e Blue — e soprattutto dal programma Bespoke, grazie al quale è possibile creare la propria combinazione personalizzata: alla scocca in Black, Silver o Gold è possibile abbinare fronte e retro in tinta Yellow, White, Navy, Khaki o Red.

Di tanto in tanto, Samsung prova a riaccendere la curiosità degli appassionati proponendo qualche nuova combinazione ed è proprio questo il caso: il mercato di riferimento — purtroppo — è solo quello delle Filippine e il produttore ha creato due nuove colorazioni denominate Indigo Black e White Gold.

Partendo dall’assunto che in entrambi i casi lo smartphone è nel taglio da 256 GB, la versione Indigo Black nasce dalla combinazione di: frame Black, metà superiore Khaki e metà inferiore Navy; la variante White Gold, invece, unisce: frame Gold, metà superiore Yellow e inferiore White. Date un’occhiata. Sebbene queste Limited Edition siano esclusive del mercato menzionato, nulla vieta di ricreare le stesse combinazioni sfruttando il programma Bespoke sullo store ufficiale di Samsung: non dovete fare altro che cliccare su questo link e dare libero sfogo alla vostra fantasia.

Perchè acquistare Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Sebbene chiamato a fronteggiare una concorrenza più agguerrita rispetto agli anni precedenti, il pieghevole a conchiglia di Samsung rimane un punto di riferimento per il mercato e il fatto che il suo prezzo di acquisto sia ormai nettamente inferiore rispetto a quello di listino lo rende ancora più appetibile. Peraltro, nel momento in cui scriviamo è possibile ottenere uno sconto ulteriore grazie alla promozione +Valore di Samsung. Alla luce di quanto detto, giova fare un rapido ripasso della dotazione tecnica di Samsung Galaxy Z Flip4 5G:

display interno Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2640 x 1080) con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz

display esterno Super AMOLED da 1,9 pollici a risoluzione 260 x 512

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 octa core

8 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna

doppia fotocamera esterna con sensore principale da 12 MP (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8) e ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 123° FoV)

fotocamera anteriore interna da 10 MP (f/2.4) integrata con foro nel display

connettività 5G (single SIM + eSIM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galilo, QZSS, porta USB Type-C

certificazione IPX8 contro l’acqua

batteria da 3700 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica wireless 2.0 e condivisione batteria wireless PowerShare

dimensioni: da chiuso 71,9 x 84,9 x 15,9/17,1 mm, da aperto 71,9 x 165,2 x 6,9 mm, peso di 187 g

sistema operativo: Android 13 con One UI 5.1.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Z Flip4 5G