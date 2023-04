Samsung rinnova l’iniziativa +Valore e valuta fino a 530 euro i dispositivi usati con l’acquisto di diversi prodotti tra i quali Samsung Galaxy S23, Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4. La versione primaverile della promozione è valida dal 21 aprile al 4 giugno 2023: scopriamo i dettagli e come aderire.

Fino a 530 euro di valutazione con Samsung +Valore

La rinnovata iniziativa Samsung +Valore è disponibile per gli acquisti effettuati sul Samsung Shop tra il 21 aprile e il 4 giugno 2023 (compresi) di uno dei modelli aderenti, che comprendono la serie Samsung Galaxy S23, i pieghevoli Galaxy Z Flip4 e Z Fold4, Galaxy S22 e la serie di tablet Galaxy Tab S8. Durante la fase di acquisto sarà possibile richiedere la valutazione dell’usato a CTDI, con valori in linea con quelli indicati nell’apposita tabella del regolamento ufficiale.

Giusto per fare qualche esempio, quelle qui sotto sono le valutazioni di massima di alcuni dei principali modelli Samsung e di altri marchi di Categoria A. Lo stato del dispositivo è molto importante per ricevere il valore più alto, che è quello indicato (per gli altri basta consultare il regolamento).

Dopo aver ricevuto l’approvazione della richiesta di partecipazione, arriverà una mail contenente le istruzioni per la spedizione del dispositivo usato e per la sottoscrizione del modulo di cessione. In caso di valutazione positiva, CTDI comunicherà il relativo valore: in caso di accettazione, l’importo arriverà entro 10 giorni tramite bonifico bancario sul conto corrente; in caso di rifiuto, il dispositivo verrà rispedito indietro a spese di CTDI. Il procedimento è molto simile a quello descritto nella nostra prova dello scorso anno.

I modelli da acquistare aderenti all’iniziativa Samsung +Valore primaverile sono i seguenti:

Per maggiori dettagli e per consultare il regolamento completo della rinnovata iniziativa Samsung +Valore è possibile seguire il link qui sotto. Sul Samsung Shop sono attive diverse altre iniziative, da scoprire qui.

Scopri Samsung +Valore Spring Edition 2023

