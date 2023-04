Le offerte del Samsung Shop proseguono e toccano diversi dispositivi, dagli smartphone ai tablet Android, dagli smartwatch della gamma Galaxy Watch ai notebook della serie Galaxy Book, passando per smart TV, monitor ed elettrodomestici. Insomma, all’interno del negozio online ufficiale di Samsung è possibile trovare sconti su tanti prodotti: andiamo a scoprire quelli più interessanti a disposizione in questi giorni.

Le offerte Android del Samsung Shop

Vi avevamo già parlato del Samsung Galaxy Watch4 Classic in regalo per chi acquista uno dei modelli aderenti all’iniziativa: sul Samsung Shop potete utilizzare il coupon EXCLUSIVES23 per ricevere il 10% di sconto su Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, fino al 2 maggio 2023. In più, come accennato, effettuando l’acquisto entro il 23 aprile 2023 e registrandolo entro il 18 giugno, potete ottenere in regalo un Galaxy Watch4 Classic. I coupon toccano anche i tablet, con uno sconto del 10% sui Samsung Galaxy Tab S8: con il codice TABS8EXCLUSIVE potete ottenere un ribasso, da sommare al Galaxy Watch4 in omaggio fino al 23 aprile 2023.

Per procedere all’acquisto potete seguire i link qui in basso:

In più vengono proposti i coupon GALAXYA54 e GALAXYA34, con sconti di 40 euro sull’acquisto di Samsung Galaxy A54 e Samsung Galaxy A34, ma nel momento in cui stiamo scrivendo non sembrano essere ancora attivi. Probabilmente lo saranno nelle prossime ore, quindi vi lasciamo lo stesso i link per l’acquisto:

Altre offerte sul Samsung Shop

Oltre alle proposte che riguardano smartphone e tablet Android, sul Samsung Shop sono disponibili offerte su tanti altri prodotti. Chi è alla ricerca di uno smartwatch potrebbe infatti apprezzare la proposta riguardante Samsung Galaxy Watch5, in sconto del 20% grazie a un coupon, mentre chi desidera acquistare un PC della gamma Galaxy Book potrebbe approfittare del 10% di sconto sull’acquisto di Galaxy Book3 e del Galaxy Watch4 in regalo.

In più il Samsung Shop regala sconti sulla gamma smart TV, anche OLED, sui monitor e sugli elettrodomestici:

Per consultare tutte le offerte attualmente attive sul Samsung Shop potete seguire il link qui in basso. Fateci sapere se siete riusciti ad approfittare di qualche sconto.

Offerte Samsung Shop

