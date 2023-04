Come previsto, il nuovo HONOR Magic5 Pro, annunciato lo scorso 27 febbraio al Mobile World Congress 2023 di Barcellona, è disponibile all’acquisto da oggi anche in Italia.

Il flagship del produttore cinese HONOR arriva leggermente in anticipo rispetto alle previsioni iniziali (che indicavano l’inizio di maggio come finestra per la disponibilità) e potrà essere acquistato, fino al prossimo 3 maggio, sfruttando una interessante promo lancio sullo store ufficiale. Scopriamo i dettagli.

HONOR Magic5 Pro è disponibile con promo lancio

Come anticipato in apertura, il nuovo HONOR Magic5 Pro è disponibile all’acquisto da oggi, 21 aprile 2023, anche in Italia.

Lo smartphone ha un prezzo di listino di 1199,90 euro nel solo taglio con 12 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione e nelle due colorazioni Black e Meadow Green.

Il produttore cinese, per celebrare al meglio il lancio e rendere ancor più accattivante il suo smartphone di punta, ha pensato ad una interessante promo lancio, suddivisa in due slot temporali, sul proprio store ufficiale.

Acquisti dal 21 aprile al 3 maggio 2023

È possibile acquistare HONOR Magic5 Pro a 1199,90 euro in bundle con le cuffie true wireless HONOR Earbuds3 Pro (valore commerciale di 199,90 euro) e il caricabatterie wireless HONOR SuperCharge Wireless Charger Stand (valore commerciale di 99,90 euro). Inoltre, l’utente riceverà sei mesi di protezione sullo schermo e un coupon da 100 euro .

È possibile acquistare HONOR Magic5 Pro a 1199,90 euro in bundle con le cuffie true wireless HONOR Earbuds3 Pro (valore commerciale di 199,90 euro). Inoltre, l’utente riceverà sei mesi di protezione sullo schermo e un coupon da 100 euro.

Acquista HONOR Magic5 Pro sul sito ufficiale del produttore cinese

HONOR ha fatto sapere, inoltre, che il flagship sarà presto disponibile anche su Amazon e presso i canali di vendita delle principali catene dell’elettronica di consumo (anche se, già da circa una settimana, è disponibile all’acquisto da MediaWorld e Unieuro).

La scheda tecnica completa

Di seguito, riproponiamo la scheda tecnica completa del nuovo HONOR Magic5 Pro. Qualora siate interessati a maggiori informazioni sul dispositivo, vi rimandiamo all’articolo che abbiamo pubblicato in occasione del lancio dello scorso febbraio.

Dimensioni: 162,9 x 76,7 x 8,77 mm

x x Peso: 219 grammi

Materiali: vetro (anteriore e posteriore) e alluminio (frame laterale)

(anteriore e posteriore) e (frame laterale) Display: Quad-Curved Floating Screen OLED LTPO da 6,81 pollici Risoluzione: 1312 x 2848 pixel (in 19,5:9) Frequenza di aggiornamento: adattiva fino a 120 Hz Gamma cromatica: 1,07 miliardi di colori , DCI-P3 Luminosità di picco: 1300 nit (in esterna) 1800 nit (HDR) PWM dinamico a 2160 Hz HDR10+ Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light Certificazione TÜV Rheinland Circadian Friendly

da SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740 Motori HONOR Turbo Engine (GPU Turbo X, OS Turbo X) Chip di sicurezza discreto (sistema Dual-TEE, HTEE+QTEE)

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 12 GB (LPDDR5X)

(LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 512 GB (UFS 4.0)

(UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED e motore HONOR Image Engine aggiornato Sensore principale da 50 MP (f/1.6) Sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0) con angolo di visione a 122° Teleobiettivo periscopico (Sony IMX858) da 50 MP (f/3.0) per lo zoom ottico 3x e lo zoom digitale 100x Sensori integrati: dToF (messa a fuoco laser), temperatura multi-spectrum , anti-sfarfallio Registrazione video fino al 4K HDR10+ a 60 fps (anche in Log a 10 bit)

con flash LED e motore aggiornato Fotocamera anteriore: doppia Sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.4) a fuoco fisso con angolo di visione a 100° Sensore ToF per la profondità 3D

Audio: stereo (doppio speaker), DTS:X Ultra

(doppio speaker), Reti mobili: Dual-SIM (due Nano SIM) + eSIM, 5G NR (SA+NSA)/4G/3G/2G

(due Nano SIM) + eSIM, (SA+NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 ax/be), Bluetooth 5.2 , GPS , NFC , IR , USB Type-C

(802.11 ax/be), , , , , Metodi di sblocco: riconoscimento facciale 3D , lettore delle impronte digitali (ultrasonico, sotto al display)

, (ultrasonico, sotto al display) Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: unità da 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida HONOR SuperCharge Ricarica rapida cablata a 66 W Ricarica rapida wireless a 50 W Ricarica wireless inversa

con supporto alla ricarica rapida HONOR SuperCharge Sistema operativo: Magic UI 7.1 basata su Android 13

