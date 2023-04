HONOR Magic5 Pro anticipa i tempi ed è già disponibile all’acquisto in Italia, una settimana prima del previsto. Il nuovo smartphone Android del produttore cinese fa capolino presso alcuni rivenditori, come MediaWorld e Unieuro, con un’interessante offerta di lancio, diversa da quelle viste qualche giorno fa: acquistandolo vi portate a casa HONOR Pad 8 in omaggio!

HONOR Magic5 Pro disponibile con HONOR Pad 8 in regalo

HONOR Magic5 Pro è stato presentato ufficialmente lo scorso 27 febbraio durante il Mobile World Congress di Barcellona, ma ci è voluta qualche settimana per vederlo arrivare nel nostro Paese. La divisione italiana aveva annunciato il lancio per il 21 aprile 2023, ma evidentemente sono stati accorciati i tempi, visto che lo smartphone risulta già acquistabile sui siti di MediaWorld e Unieuro.

HONOR Magic5 Pro è un vero e proprio flagship, con una scheda tecnica capeggiata dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e dal display curvo OLED LTPO da 6,81 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, HDR10+ e 1800 nit di luminosità di picco in HDR. Da noi arriva la versione più generosa, con 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0. Come abbiamo visto, lo smartphone punta molto pure sul comparto fotografico, con una tripla fotocamera posteriore con HONOR Image Engine aggiornato composta da un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 50 MP (122° di FoV) e un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3x e digitale 100x, e una fotocamera posteriore con sensore ultra-grandangolare da 12 MP e ToF per la profondità.

Per il resto offre tutto quello che ci si aspetterebbe da un prodotto di questo tipo, con 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, IR, porta USB Type-C, certificazione IP68 contro acqua e polvere, lettore d’impronte digitali integrano nello schermo e una generosa batteria da 5100 mAh, compatibile con ricarica rapida cablata da 66 W, wireless da 50 W e wireless inversa.

HONOR Magic5 Pro viene proposto sui siti MediaWorld e Unieuro al prezzo consigliato di 1198,99 euro o 1199,99 euro con un bundle diverso da quello che abbiamo visto per il sito ufficiale HiHonor: stavolta niente cuffie incluse, ma il tablet Android HONOR Pad 8, dal valore commerciale di 349,99 euro. Se siete interessati potete procedere seguendo uno dei link qui in basso: Unieuro aggiunge automaticamente il tablet al carrello, mentre sul sito MediaWorld dovete dare uno sguardo alla sezione “Combinazioni consigliate”.

