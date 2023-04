Telegram si aggiorna: cartelle chat condivisibili, sfondi personalizzati e altro

Nelle ultime ore, il team di sviluppo di Telegram, popolare app di messaggistica, ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento (il terzo corposo di questo 2023) per l’app, introducendo con esso un buon numero di novità.

Ancora una volta, l’obiettivo del team di sviluppo è quello di fornire agli utenti le migliori funzionalità possibili per far sì che gli utenti preferiscano la loro app alla più nemica giurata, ossia WhatsApp.

Arriva la versione 9.6 di Telegram con tante novità

Come anticipato in apertura, Telegram ha da poco iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento (sia nella versione per Android che nella versione per iOS) che porta l’app alla versione 9.6, introducendo tante novità per tutti e alcune riservate ai soli abbonati al servizio “Premium”.

Le cartelle di chat si possono condividere

La prima novità di questa rassegna riguarda le cartelle di chat, una delle funzionalità più interessanti di Telegram perché consente agli utenti di mantenere organizzate tutte le loro chat, singole e non.

Nello specifico, dopo il nuovo aggiornamento è possibile condividere le cartelle di chat tramite un link: in tal modo, sarà possibile invitare amici o colleghi a svariati gruppi, raccolte di canali e tanto altro in un colpo solo. Effettuando un tap sul link, gli utenti aggiungeranno la cartella e si uniranno a tutte le chat contenute al suo interno.

C’è persino la possibilità di creare più link d’invito a una cartella, consentendo l’accesso a diverse chat (magari non tutte quelle che fanno parte della cartella): quando si crea il link, è infatti possibile selezionare le chat da includere e assegnare un nome unico corrispondente a tale selezione.

Nuova notifica quando qualcuno aggiunge chat alla cartella e ne aggiorna il link

Quando un utente aggiunge altre chat alla propria cartella e ne aggiorna il link, i membri vedranno un suggerimento per unirsi alle nuove chat (appena aggiunte).

Per creare una cartella, basta seguire il percorso “Impostazioni > Cartelle chat > Crea nuova cartella” dall’app Telegram.

Arrivano gli sfondi personalizzati, anche per le singole chat Telegram

In ambito personalizzazione, il team di sviluppo ha appena introdotto la possibilità di personalizzare lo sfondo delle chat scegliendo una immagine dalla propria galleria.

Entrando nella schermata per cambiare lo sfondo all’interno di una chat, è presente la nuova opzione “Scegli sfondo dalla galleria” che permetterà di scegliere un’immagine, regolarne l’oscuramento e abilitare effetti di sfocatura o di movimento.

Inoltre, impostando lo sfondo, verrà inviato un messaggio all’interlocutore che potrà così decidere di aggiungere lo stesso sfondo nella sua chat con l’utente.

Per impostare lo sfondo personalizzato in qualsiasi chat singola:

Su Android, basterà toccare il pulsante coi tre pallini e selezionare “Imposta sfondo”

Su iOS, basterà effettuare un tap sul nome dell’interlocutore, effettuare un tap su “Altro” e poi su “Cambia sfondo”.

I bot diventano più “potenti”

I bot sono indubbiamente uno dei maggiori “plus” dell’app Telegram e, con il nuovo aggiornamento, diventano ancora più potenti.

Essi, possono ospitare app Web, mettendo a disposizione degli utenti servizi e strumenti. Da oggi, le app Web possono essere avviate in qualsiasi chat: basterà effettuare un tap su un link diretto o menzionare l’username del bot in qualsiasi chat Telegram.

Se avviate in un gruppo, invece, le app Web supportano anche funzioni di collaborazione e multiplayer per i membri del gruppo stesso.

È ora possibile scorrere velocemente gli allegati

Un’altra novità introdotta con la versione 9.6.0 dell’app consente di scorrere rapidamente la galleria dei file multimediali condivisi all’interno di una chat.

È stato infatti introdotto un cursore che, se premuto e sfruttato a mo di slider, consente di scorrere istantaneamente ai file condivisi in un determinato periodo (ragiona in termini di mese-anno).

La pagina utente guadagna una nuova animazione sugli iPhone 14 Pro

Il nuovo aggiornamento dell’app introduce una novità esclusiva per gli utenti iOS in possesso di uno degli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, unici modelli che al momento dispongono della Dynamic Island.

Raggiungendo la pagina di qualsiasi utente (effettuando un tap sul nome dell’utente dalla schermata della chat) è possibile scovare una nuova animazione: quando si effettua uno scorrimento verso l’alto, l’avatar dell’utente si fonde, come fosse una goccia d’acqua, con la Dynamic Island, fino a nascondersi dietro di essa. Facendo l’operazione opposta, l’avatar sbucherà (con animazione inversa) dalla Dynamic Island.

Altre novità

Oltre alle novità trattate finora, il nuovo aggiornamento aggiunge altre piccole novità che vi riportiamo di seguito.

Conferme di lettura con l’orario nei topic

Nei gruppi con meno di 100 membri per i quali sono abilitati i topic, le conferme di lettura mostrano anche l’orario in cui i messaggi sono stati letti dagli altri membri del gruppo.

Altre novità per i bot

Con il nuovo aggiornamento, i bot possono usare gli username collezionabili e i link senza il suffisso “-bot”.

Telegram Premium tramite Fragment

È ora possibile acquistare l’abbonamento Premium per se stessi o per altri (come regalo) attraverso Fragment, la piattaforma che facilita la transazione di oggetti da collezione (NFT) tra gli utenti.

Come aggiornare l’app di Telegram

Tutte le novità descritte poco sopra fanno parte del nuovo aggiornamento alla versione 9.6.0 dell’app Telegram, che per gli smartphone Android risulta già scaricabile attraverso il Google Play Store; per raggiungere la pagina dell’app, vi basterà cliccare sul badge sottostante.

Lo stesso aggiornamento è in distribuzione anche per gli utenti iPhone che lo potranno scaricare attraverso l’App Store. La pagina dell’app è raggiungibile tramite questo link.