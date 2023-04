Se avete bisogno di chiamate, SMS e tanti giga su una rete solida e volete spendere poco, potreste valutare la proposta Optima Mobile, che ora ha una data di scadenza piuttosto ravvicinata. L’offerta Optima Super Mobile offre tutto ciò che serve alla maggior parte degli utenti al costo di meno di 5 euro al mese: vediamo come attivarla prima della scadenza.

100 giga a 4,95 euro al mese con Optima Super Mobile

Optima Super Mobile mette a disposizione minuti di chiamate illimitati verso tutti, SMS illimitati e 100 giga di Internet su rete 4G+ al prezzo di 4,95 euro al mese. L’operatore virtuale si appoggia alla rete Vodafone, che garantisce una buona copertura su praticamente tutto il territorio nazionale. Come per altri operatori virtuali, è previsto un limite di velocità di 60 Mbps in download e di 30 Mpbs in upload. Per quanto riguarda il roaming, l’offerta garantisce chiamate e SMS all’interno dell’Unione Europea come sul territorio nazionale e fino a 4,5 giga di Internet.

L’offerta è attivabile sul sito ufficiale fino al 1° maggio 2023, con un costo totale di 14,85 euro che comprende il primo mese (4,95 euro) e il costo della SIM scontato (9,90 euro anziché 19,90 euro), con spedizione gratuita. Se siete interessati, potete procedere cliccando sul link qui in basso. Per completare l’acquisto non dovete fare altro che seguire i vari passaggi direttamente sul sito Optima Mobile.

>>Attiva Optima Super Mobile<<

