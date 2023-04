OnePlus lancia nuove offerte flash che consentono di risparmiare cifre interessanti su alcuni dei prodotti di maggiore successo del suo negozio online ufficiale. Gli sconti proposti dalla casa cinese sono validi solo per poche ore, quindi vi consigliamo di non perdere tempo se state puntando a uno dei dispositivi. Vediamo di cosa si tratta.

Ecco le nuove offerte flash di OnePlus

OnePlus propone nuove offerte flash di aprile, valide fino alle 9:00 del 21 aprile 2023 (o fino a eventuale esaurimento scorte). Gli sconti riguardano in particolare gli smartphone OnePlus 10 Pro e OnePlus Nord 2T 5G e le cuffie OnePlus Nord Buds e OnePlus Bord Wired Earphones, anche se, come potete vedere più in basso, c’è una sorpresina anche per OnePlus 11. Con l’acquisto dei due smartphone potete sfruttare la campagna di trade-in, che permette di ottenere un ulteriore ribasso istantaneo fino a 100 euro e fino a 250 euro di credito inviando il vostro vecchio dispositivo (maggiori dettagli qui).

Senza ulteriori indugi, ecco le offerte flash disponibili in queste ore:

In aggiunta, se avete scaricato l’app ufficiale OnePlus Store (disponibile sul Google Play Store) potete approfittare di uno sconto su OnePlus 11, uno degli ultimi arrivati della gamma di prodotti della casa cinese. Seguendo questo link potete portarvelo a casa a 827 euro anziché 849 euro, ma solo fino alla fine del mese di aprile. Anche in questo caso potete sfruttare il trade-in per risparmiare fino a 350 euro. Vi ricordiamo che c’è ancora qualche ora di tempo per ottenere in omaggio le cuffie OnePlus Nord Buds con l’acquisto di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G.

Leggi anche: Recensione Oneplus 11: un top di gamma con un buon prezzo (per il 2023)