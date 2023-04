In un mondo sempre più connesso, la velocità di connessione dei nostri dispositivi mobili è diventata un fattore cruciale nella scelta del nostro smartphone ideale. Ma quali sono gli smartphone e i chipset che offrono le migliori prestazioni in termini di velocità di trasmissione dati? Grazie al recente sondaggio condotto da Ookla abbiamo scoperto, con alcune sorprese, quali dispositivi hanno dominato il mercato statunitense nel primo trimestre dell’anno. Vediamo insieme tutti i dati dell’ultimo trimestre.

I test sulla velocità di rete rivelano dati interessanti

Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo subito i risultati del sondaggio. Stando ai dati di quest’ultimo, il Samsung Galaxy S23 Ultra si è rivelato il dispositivo più veloce negli Stati Uniti durante i primi tre mesi dell’anno, con una velocità mediana di download di 161,86 Mbps e una velocità mediana di upload di 16,19 Mbps. Il pieghevole della casa, Galaxy Z Fold4, si è piazzato al secondo posto, con una velocità mediana di download di 143,57 Mbps e una velocità mediana di upload di 13,59 Mbps. Con non poca sorpresa, il terzo posto è stato conquistato dal Pixel 7 Pro, che ha registrato una velocità mediana di download di 132,57 Mbps e una velocità di upload di 15,31 Mbps, superando la concorrenza di iPhone 14 Pro Max, che ha ottenuto 130,99 Mbps in download e 14,47 Mbps in upload.

Tra i primi cinque dispositivi più veloci troviamo anche il Samsung Galaxy S22 Ultra, con una velocità mediana di download di 127,35 Mbps e una velocità mediana di upload di 12,56 Mbps. La presenza di ben tre dispositivi Samsung nella top dei cinque dispositivi migliori in questo ambito dimostra l’ottima performance dell’azienda sudcoreana nel primo trimestre, con una velocità mediana di download di 91,57 Mbps, in aumento del 15,3% rispetto ai 79,43 Mbps registrati nel quarto trimestre dell’anno precedente. La velocità mediana di upload dei dispositivi Samsung nel primo trimestre è stata di 10,79 Mbps. Al contrario, Apple ha mostrato un calo delle prestazioni, con una velocità mediana di download di 76,92 Mbps e una velocità mediana di upload di 8,93 Mbps per gli iPhone negli Stati Uniti, andando così a smentire quanto di buono era stato raccolto nei trimestri precedenti.

I dati confermano chipset sempre più veloci

Passando ai chipset, il sondaggio di Ookla rivela che lo Snapdragon 8 Gen 2 ha fornito la velocità mediana più elevata in download (157,18 Mbps) e upload (15,52 Mbps) nel primo trimestre. Questa versione potenziata del chip alimenta la linea premium Samsung Galaxy S23 annunciata poco tempo fa. Al secondo posto si colloca lo Snapdragon 8+ Gen 1, con punteggi mediani di 137,39 Mbps in download e 13,19 Mbps in upload. Il terzo posto è invece occupato dal Google Tensor 2, presente nella serie Google Pixel 7, che ha ottenuto 128,78 Mbps in download e 14,66 Mbps in upload. Completano la top five il chip modem Snapdragon X65 5G (128,19 Mbps in download, 14,12 Mbps in upload) e il SoC Snapdragon 8 Gen 1 (122,61 Mbps in download, 12,30 Mbps in upload).

Questi risultati evidenziano l’importanza dell’innovazione tecnologica nel settore degli smartphone e dei chipset, in un contesto in cui la connettività mobile sta diventando sempre più cruciale nella vita quotidiana delle persone. La competizione tra i produttori di dispositivi e i fornitori di chipset, come dimostrato dalle prestazioni di Samsung, Google e Apple, spinge costantemente il settore verso nuovi traguardi in termini di velocità e affidabilità delle connessioni wireless.

Tuttavia, è importante ricordare che la velocità di connessione non è l’unico criterio da considerare nella scelta di uno smartphone. Fattori come la qualità del display, la durata della batteria, le qualità dei sensori unite alle funzionalità fotografiche e il supporto software sono altrettanto importanti per garantire un’esperienza d’uso soddisfacente e duratura nel tempo. Insomma, il sondaggio di Ookla offre uno spaccato interessante sulle tendenze attuali del mercato degli smartphone e dei chipset negli Stati Uniti, mettendo in evidenza i progressi compiuti dai principali produttori e fornitori di componenti, anche se va considerato – come abbiamo già avuto modo di affermare – che la velocità di rete non è tutto.

Potrebbe interessarti anche: Il mercato globale degli smartphone subisce l’ennesimo calo a inizio 2023