Oggi diamo uno sguardo a quello che è l’andamento globale del mercato smartphone secondo l’ultimo studio effettuato da Canalys, società di analisi indipendente che con le proprie rilevazioni fornisce indicazioni riguardo a diversi aspetti del mercato in questione, dai dati trimestrali sulle quote di mercato, al monitoraggio tempestivo dei dati storici, alle analisi dettagliate di storage, processori, memoria, fotocamere e molte altre specifiche.

Stando a quanto riportato, il mercato globale degli smartphone ha registrato il quinto trimestre consecutivo in calo, scendendo del 12% su base annua nel primo trimestre 2023; nonostante ciò ci sono comunque deboli segnali di ripresa.

Nonostante il continuo calo il mercato degli smartphone potrebbe risollevarsi nel corso del 2023

Secondo quanto riportato dagli analisti di Canalys, il calo registrato dal mercato nel primo trimestre 2023 era già preventivato, dovuto principalmente alla situazione macroeconomica generale che ha in parte ostacolato gli investimenti e le operazioni dei venditori in diversi mercati. Abbiamo assistito a diverse riduzioni di prezzo e varie promozioni, strategie che non sono però riuscite a risollevare la situazione, complice anche la scarsa domanda da parte degli utenti soprattutto nel segmento della fascia bassa del mercato.

Il calo della domanda degli utenti ha portato al contempo ad una riduzione delle scorte lungo l’intera catena di approvvigionamento, per mantenere un basso livello di volume di vendita, i fornitori hanno continuato a utilizzare tecniche di produzione caute, che avevano un impatto negativo a lungo termine sulla catena di fornitura dei componenti. Ma come si sono comportati i principali produttori?

Samsung è stato l’unico produttore di smartphone a far registrare una ripresa trimestre su trimestre, riposizionandosi al primo posto con una quota di mercato del 22%; Apple è conseguentemente ferma al secondo posto, registrando comunque una crescita rispetto allo stesso periodo del 2022 e riuscendo a diminuire il divario con l’azienda coreana grazie alla forte domanda per la serie iPhone 14 Pro nel primo trimestre 2023, attestandosi su una quota del 21%. Xiaomi ha mantenuto la terza posizione del mercato con una quota dell’11%, in leggero calo rispetto al 13% dell’anno precedente ma aiutata dal lancio di nuovi prodotti verso la fine del trimestre. OPPO e vivo, nonostante le vicissitudini nel mercato europeo, hanno rafforzato la propria presenza nella regione asiatica e nei mercati interni, rappresentando rispettivamente il 10% e l’8% della quota di mercato.

Ad ogni modo la società di analisi evidenzia anche alcuni segnali positivi, che fanno ben sperare per la ripresa del mercato nel corso del 2023, nello specifico si registrano miglioramenti dal punto di vista della domanda degli utenti per alcune fasce di prezzo degli smartphone, inoltre alcuni produttori sembrano aver migliorato la pianificazione della produzione e l’ordinazione di componenti.

Nonostante sia ancora presto per prevedere la ripresa della domanda complessiva dei consumatori, la società prevede che l’inventario dell’industria degli smartphone possa migliorare entro la fine del secondo trimestre 2023, la riduzione delle scorte nei prossimi trimestri dovrebbe portare ad un aumento dei volumi di vendita globali. Infine Canalys sottolinea come diversi produttori abbiano aumentato l’efficienza dei processi produttivi e la qualità generale dei prodotti, oltre a ciò il segmento dedicato agli smartphone pieghevoli sta sempre più diventando trainante per le dinamiche di mercato.

Insomma il periodo è quello che è, ce ne siamo accorti tutti negli ultimi tempi, non ci resta che attendere per scoprire se le dinamiche sopra esposte porteranno ad un miglioramento generale del mercato globale degli smartphone.

