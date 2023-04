A poco meno di un mese dall’ultima volta, Samsung rilascia un nuovo aggiornamento per l’app Calendario, la soluzione proposta dall’azienda coreana è una delle più apprezzate dagli utenti (dopo Google Calendar), essa offre infatti diverse funzionalità come l’aggiunta rapida di eventi, l’invito di altri a eventi, i calendari condivisi, gli inviti di calendari di terze parti, le informazioni meteorologiche settimanali, voci di codifica a colori, widget, voci ricorrenti, emoji, stickers e altro.

Ora l’azienda ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento per l’app in questione, l’update porta il software alla versione 12.4.06.15 ed è attualmente disponibile in Corea del Sud, è comunque lecito presumere che a breve diventerà disponibile anche in altri mercati; scopriamo insieme le principali novità implementate.

Ecco le novità dell’ultimo aggiornamento di Samsung Calendario

L’ultimo aggiornamento rilasciato dall’azienda per l’app Calendario proprietaria introduce la possibilità di nascondere la cronologia delle ricerche, funzionalità utile per fare un po’ di ordine tra i propri impegni.

Samsung aggiunge inoltre una nuova funzione, che consente il riconoscimento automatico delle impostazioni ripetitive quando si aggiungono voci dal menu Aggiunta rapida; inoltre sono stati apportati alcuni miglioramenti alla categoria colori per Promemoria.

Come detto l’update in questione è attualmente disponibile solo in Corea del Sud ma, quando verrà rilasciato anche in altri paesi potrete procedere al download e contestuale installazione dell’aggiornamento direttamente dal Samsung Galaxy Store, a patto di soddisfare i requisiti, le nuove funzioni sono infatti compatibili solo con Android 12 (One UI 4.x) e Android 13 (One UI 5.x).

