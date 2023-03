A poco più di una settimana dalla volta precedente, Samsung ha dato il via al roll out di un nuovo — piccolo — aggiornamento per l’applicazione Calendario che preinstalla sui propri dispositivi. Le novità, a dirla tutta, non sono esattamente da strapparsi i capelli, pertanto scopriamole subito senza indugiare.

Calendario Samsung: le novità dell’aggiornamento

Era il 14 marzo quando vi raccontavamo degli aggiornamenti distribuiti dal produttore sudcoreano per un manipolo di applicazioni proprietarie tra cui anche Calendario. Otto giorni più tardi ci ritroviamo di nuovo qui, ma questa volta l’app che si aggiorna è soltanto una e, per giunta, si tratta di un aggiornamento minore.

L’applicazione Calendario di Samsung sta compiendo il salto alla versione 12.3.9.0 e il changelog ufficiale segnala unicamente un aggiornamento dei nomi dei Paesi nelle impostazioni relative al fuso orario. Purtroppo, lo stesso registro delle modifiche non chiarisce né quali nomi siano stati aggiornati né il motivo di questo aggiornamento ritenuto necessario dal team di Samsung. A conti fatti, questo nuovo update è persino meno interessante del precedente, che perlomeno aveva aggiunto la possibilità di attivare e disattivare i consigli dal menu Labs.

Come aggiornare l’app Calendario di Samsung

Come per ogni aggiornamento delle app proprietarie di Samsung, anche la nuova versione di Calendario è in distribuzione a mezzo del Galaxy Store. Una volta disponibile, non dovrete fare altro che aprire lo store, entrare nel tab Menu e aprire la sezione dedicata agli aggiornamenti: Calendario figurerà in bella vista, pronto per essere aggiornato. Non vedete ancora il nuovo aggiornamento e siete impazienti di procedere all’installazione? Nessun problema, l’apk è già scaricabile da APK Mirror a questo link.

