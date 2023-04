Come probabilmente saprete, Realme GT NEO 3 è stato lanciato in due modelli, uno con batteria da 5000 mAh e ricarica da 80 W e uno con batteria da 4500 mAh e ricarica da 150 W. Proprio quest’ultima versione è in offerta in queste ore su Amazon e ha raggiunto il minimo storico del sito: vediamo come approfittarne subito.

Realme GT NEO 3 150W in offerta su Amazon in tutte le colorazioni

Realme GT NEO 3 è uno smartphone di fascia medio-alta che ha debuttato sul mercato italiano nel mese di giugno 2022 e si è fatto subito notare per la ricarica particolarmente rapida. La versione in promozione mette a disposizione una batteria da 4500 mAh compatibile con la tecnologia di ricarica cablata UltraDart da 150 W, grazie alla quale è possibile tornare al 100% in meno di 15 minuti (bastano circa 5 minuti per spingersi al 50%).

Il dispositivo offre inoltre un display AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e vetro Gorilla Glass 5 e il SoC MediaTek Dimensity 8100 a 5 nm, affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1. A livello fotografico Realme ha integrato una tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX766 da 50 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore da 2 MP per le macro, e una fotocamera anteriore da 16 MP per selfie e videochiamate (integrata con foro nello schermo). A disposizione connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e porta USB Type-C. Lo smartphone è stato lanciato con Android 12, ma lo scorso novembre ha ricevuto Android 13 con il nuovo Aquamorphic Design.

Realme GT NEO 3 150W è stato proposto al prezzo consigliato di 699,90 euro nell’unica variante da 12-256 GB, ma ora potete acquistare questa stessa versione in offerta a 449,99 euro su Amazon. Lo sconto è disponibile per tutte e tre le colorazioni: sia le “corsaiole” Nitro Blue e Sprint White sia la più classica Asphalt Black. Se siete interessati potete seguire il link qui sotto per procedere all’acquisto, mentre più in basso (e nel video qui sopra) potete consultare la nostra recensione per fugare eventuali dubbi.

>>Acquista Realme GT NEO 3 150W in offerta (Blue)<<

>>Acquista Realme GT NEO 3 150W in offerta (White)<<

>>Acquista Realme GT NEO 3 150W in offerta (Black)<<

Potrebbe interessarti: Recensione Realme GT Neo3 150W: ricarica incredibile e processore potente